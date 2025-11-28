شهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي، خناقة بين لاعبي الفريقين، خلال أحداث الشوط الثاني، من اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب مولاي الحسن، في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتوقف اللقاء بعد تسجيل الأهلي لهدف التعادل بدقائق، بعد إلقاء جماهير الجيش الملكي للزجاجات على أرضية الملعب.

وأثناء توقف المواجهة، ألقت جماهير الجيش الملكي "سكينة معجون" اصطدمت بتريزيجيه لاعب الأهلي، الذي حرص على التوجه لحكم اللقاء لمنحه تلك الآلة عقب إصابته بها.

ورفض لاعبو الجيش الملكي احتفاظ تريزيجيه بتلك الآلة الحادة، مما دفع لاعبي الفريقين للدخول في اشتباكات للحصول عليها، قبل أن تصل ليد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي عقب دخوله أرضية الملعب.

وتوجه وليد صلاح الدين إلى حكم اللقاء ليريه "سكينة المعجون" الملقاة في الملعب، كما لوح بها عاليًا، قبل أن يأخذها أحد لاعبي دكة البدلاء في صفوف الجيش الملكي، ثم أخفاها داخل ملابسه وغادر أرضية الملعب.

وخرج تريزيجيه لتلقي العلاج خارج أرضية الملعب أثناء توقف المباراة، قبل أن يقرر الحكم الليبي أحمد الشلماني استئناف المواجهة لاحقًا.