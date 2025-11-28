المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع الجيش الملكي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:22 م 28/11/2025
الأهلي ضد الجيش الملكي

الاهلي ضد الجيش الملكي

يستعد النادي الأهلي لاستئناف مشواره المحلي، عقب التعادل إيجابيًا أمام الجيش الملكي المغربي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي، على ملعب "مولاي الحسن" بالرباط، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يتعادل مع الجيش الملكي

وشهدت الدقيقة 34 احتساب ضربة جزاء مثيرة لصالح الجيش الملكي بداعي اصطدام الكرة في يد ديانج.

وسدد الجيش الملكي ضربة الجزاء في الدقيقة 37 ولكن اصطدمت في القائم ثم تابعها محسن بوريقة بتسديدة إلى داخل شباك الأهلي، لتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 68 استطاع الأهلي أن يسجل هدف التعادل بعد تمريرة عرضية رائعة من البديل محمد علي بن رمضان وقابلها محمود حسن تريزيجيه برأسية داخل شباك الجيش الملكي، لتتحول النتيجة إلى 1-1.

وسجل الجيش الملكي هدفا في الدقيقة 69 ولكن تم إلغاءه بسبب التسلل، وحدثت أعمال شغب من جماهير الفريق المغربي الذين قاموا بإلقاء مقذوفات وزجاجات فارغة على مرمى الأهلي بعد الهدف الملغي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يلتقي النادي الأهلي، بمنافسه فريق المصرية للاتصالات وي، مساء يوم الخميس، الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل، والتي ستكون في إطار مواجهات دور الـ 32 من منافسات كأس مصر.

بينما سيواجه الأهلي نظيره إنبي، في بطولة كأس الرابطة المصرية، حيث يتواجد الأحمر على رأس المجموعة الأولى، بجانب كل من سيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب.

وتقام منافسات الجولة الأولى من كأس الرابطة، بين الأهلي ومنافسه إنبى، يوم 11 من ديسمبر المقبل 2025، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر منافسات كأس الرابطة بتشكيل مكون من اللاعبين البدلاء، بسبب اقتراب بطولتي كأس العرب وكأس الأمم الأفريقية.

بينما سيستعيد الفريق الأهلاوي نجومه الدوليين، قبيل مواجهة طلائع الجيش، يوم 19 من يناير المقبل 2026، في الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي

