علق البرتغالي ألكسندر سانتوس مدرب نادي الجيش الملكي المغربي على التعادل المثير أمام الأهلي، اليوم الجمعة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي خارج ملعبه أمام الجيش الملكي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

رأس تريزيجيه تؤمن خروج الأهلي من "موقعة الزجاجات" أمام الجيش الملكي

وقال سانتوس في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "كانت مباراة الأهلي الأهم بالنسبة لنا، ولكن خرجنا بنقطة واحدة، أصبح لدينا 4 مباريات ونحتاج لحصد أكبر عدد من النقاط في المباريات القادمة".

وأضاف: "واجهنا فريقا كبيرا هو الأفضل في أفريقيا ومن بين الأفضل في العالم، كنا نستحق الفوز وحصد الثلاث نقاط، وفخور باللاعبين وعلى الجماهير أن تفتخر بالأداء ومستوى اللاعبين".

وأتم: "كنا الأفضل من الأهلي ليس فقط في الشوط الأول، وكنا مسيطرين في آخر 15 دقيقة من المباراة".

الصدارة ما زالت في قبضة الأهلي

بهذه النتيجة (1-1) يحافظ الأهلي على صدارة جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط متفوقا على يانج أفريكانز بفارق الأهداف.

بينما يحصد الجيش الملكي النقطة الأولى له في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا شبيبة القبائل الجزائري.

