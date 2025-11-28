قال الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عقب التعادل مع الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، إنه غير راضٍ تمامًا عن الأداء أو النتيجة، رغم صعوبة أجواء اللقاء.

وخرج الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي بنقطة ثمينة بعد التعادل 1-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "مولاي الحسن" بالرباط.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الأولى على شبيبة القبائل بنتيجة 4-1، بينما خسر الجيش الملكي أمام يانج أفريكانز بهدف دون رد قبل مواجهة المارد الأحمر.

توروب يعبر عن استيائه بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

وقال توروب خلال تصريحات له عبر قناة "بي إن سبورتس": "لست راضيًا بنسبة 100% عن الأداء ونتيجة اللقاء، عندما تتأخر في النتيجة أمام فريق وجماهير مثل نهضة بركان، يكون الوضع صعبًا".

وأضاف: "الأداء تحسن في الشوط الثاني، وكان أمامنا فرصة لسرقة المباراة في اللحظات الأخيرة، وإذا لم نستطع تحقيق الفوز في هذه الظروف، فالنقطة ليست سيئة".

مطالبات بالهدوء وانتقادات لقرارات التحكيم

كشف المدرب الدنماركي أنه طلب من لاعبيه الهدوء بين شوطي المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق تعرض للإحباط في الشوط الأول بعد احتساب ركلة الجزاء للأهلي.

وقال: "أنا قلت أمس إن المباراة ستكون صعبة لأننا نعرف الأجواء هنا، وهذا ما حدث اليوم، لم أكن سعيدًا بتأخرنا بهدف من ضربة جزاء لا وجود لها على الإطلاق، ولاحظت دخول لاعبين من الفريق المنافس داخل المنطقة أثناء تنفيذ الركلة".

وأضاف توروب: "بالنسبة لي، هذا (كارثة) أن لا يكون هناك VAR في بطولة كبيرة مثل هذه. ليس لدي أي شيء أقوله عن الحكم شخصيًا، لكن خطأين في قرارين في أجزاء بسيطة من الوقت يكلفان كثيرًا في بطولة كبيرة تصرف فيها أموال كثيرة".