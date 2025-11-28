المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

- -
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
الشباب

الشباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

توروب: النقطة ليست سيئة أمام جماهير الجيش الملكي.. وغياب تقنية الفيديو كارثة

سيد عمر

كتب - سيد عمر

11:29 م 28/11/2025
ييس توروب

الاهلي يتعادل خارج الأرض مع الجيش الملكي

قال الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عقب التعادل مع الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، إنه غير راضٍ تمامًا عن الأداء أو النتيجة، رغم صعوبة أجواء اللقاء.

وخرج الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي بنقطة ثمينة بعد التعادل 1-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "مولاي الحسن" بالرباط.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الأولى على شبيبة القبائل بنتيجة 4-1، بينما خسر الجيش الملكي أمام يانج أفريكانز بهدف دون رد قبل مواجهة المارد الأحمر.

توروب يعبر عن استيائه بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

وقال توروب خلال تصريحات له عبر قناة "بي إن سبورتس": "لست راضيًا بنسبة 100% عن الأداء ونتيجة اللقاء، عندما تتأخر في النتيجة أمام فريق وجماهير مثل نهضة بركان، يكون الوضع صعبًا".

وأضاف: "الأداء تحسن في الشوط الثاني، وكان أمامنا فرصة لسرقة المباراة في اللحظات الأخيرة، وإذا لم نستطع تحقيق الفوز في هذه الظروف، فالنقطة ليست سيئة".

مطالبات بالهدوء وانتقادات لقرارات التحكيم

كشف المدرب الدنماركي أنه طلب من لاعبيه الهدوء بين شوطي المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق تعرض للإحباط في الشوط الأول بعد احتساب ركلة الجزاء للأهلي.

وقال: "أنا قلت أمس إن المباراة ستكون صعبة لأننا نعرف الأجواء هنا، وهذا ما حدث اليوم، لم أكن سعيدًا بتأخرنا بهدف من ضربة جزاء لا وجود لها على الإطلاق، ولاحظت دخول لاعبين من الفريق المنافس داخل المنطقة أثناء تنفيذ الركلة".

وأضاف توروب: "بالنسبة لي، هذا (كارثة) أن لا يكون هناك VAR في بطولة كبيرة مثل هذه. ليس لدي أي شيء أقوله عن الحكم شخصيًا، لكن خطأين في قرارين في أجزاء بسيطة من الوقت يكلفان كثيرًا في بطولة كبيرة تصرف فيها أموال كثيرة".

الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي تريزيجيه الأهلي ضد الجيش الملكي أهداف تريزيجيه ييس تورو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg