ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:33 م 28/11/2025
نجح النادي الأهلي في الاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا 2025-2026، عقب التعادل إيجابيًا أمام الجيش الملكي المغربي.

وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي، بهدف لكل فريق، في مباراة أقيمت على ملعب "مولاي الحسن" بالرباط، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يتعادل إيجابيًا مع الجيش الملكي 

شهدت الدقيقة 34 احتساب ضربة جزاء مثيرة لصالح الجيش الملكي بداعي اصطدام الكرة في يد أليو ديانج.

وسدد الجيش الملكي ضربة الجزاء في الدقيقة 37 ولكن اصطدمت في القائم ثم تابعها محسن بوريقة بتسديدة إلى داخل شباك الأهلي، لتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 68 استطاع الأهلي أن يسجل هدف التعادل بعد تمريرة عرضية رائعة من البديل محمد علي بن رمضان وقابلها محمود حسن تريزيجيه برأسية داخل شباك الجيش الملكي، لتتحول النتيجة إلى 1-1.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي - 4 نقاط - من مبارتان

2- يانج أفريكانز 4 نقاط - من مبارتان

3- شبيبة القبائل - نقطة واحدة - من مبارتان

4- الجيش الملكي المغربي - نقطة واحدة - من مبارتان

طالع جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا من هنا

الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي شبيبة القبائل يانج أفريكانز ترتيب مجموعة الأهلي

