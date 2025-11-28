المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"آلة حادة وطن زجاجات وقذف كرات".. ماذا حدث في مباراة الأهلي والجيش الملكي؟ (صور)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:45 م 28/11/2025 تعديل في 29/11/2025
شهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي، التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن، العديد من اللقطات المثيرة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واشتعلت أزمة بين لاعبي الفريقين، عقب إلقاء آلة حادة نحو تريزيجيه نجم النادي الأهلي، ليشتبك معه لاعبو الفريق المغربي، للحصول عليها قبل أن يشاهدها حكم اللقاء.

وتدخل وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب حصول لاعبي الأهلي على تلك الآلة، من أجل منحها لحكم اللقاء، قبل أن يخطفها لاعب الجيش الملكي ويغادر أرضية الملعب.

واعترضت جماهير الجيش الملكي بشكل مستمر على حكم اللقاء، من خلال إلقاء طن من الزجاجات غمرت أرضية الملعب خلال أحداث الشوط الثاني، وخاصة في الدقائق الأخيرة.

كما فوجئ لاعبو الأهلي، خلال الهجمة الأخيرة في اللقاء، بقذف كرات من الجانب المغربي إلى داخل الملعب، نحو الثنائي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، لإيقاف الهجمة المرتدة للفريق الأحمر قبل إطلاق الحكم لصافرة النهاية.

وكان التعادل الإيجابي قد حسم مباراة الجيش الملكي والأهلي، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ملعب الفريق المغربي.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف محسن بوريكة في الشوط الأول، قبل أن يدرك محمود حسن تريزيجيه التعادل للقلعة الحمراء في الشوط الثاني.

لمشاهدة لقطات المباراة اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى.

مباراة الجيش الملكي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي

