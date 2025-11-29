المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
من أجل استعادة الصدارة.. بيراميدز في تحدٍ جديد بأدغال أفريقيا أمام باور ديناموز

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:03 ص 29/11/2025
بيراميدز

بيراميدز

يخوض فريق بيراميدز تحديًا جديدًا في أدغال القارة السمراء عندما يواجه باور ديناموز الزامبي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت.

ويحل بيراميدز ضيفًا على باور ديناموز بزامبيا في السادسة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل بيراميدز مواجهة الليلة بحثًا عن الفوز الثاني على التوالي بعدما تجاوز الجولة الأولى ضد ريفرز يونايتد بنتيجة 3-0.

ويتطلع الفريق السماوي - حامل اللقب- لاستعادة صدارة مجموعته الثانية والتي يحتلها نهضة بركان بعد فوزه على ريفرز يونايتد بنتيجة 2-1.

للتعرف على جدول مجموعات دوري أبطال أفريقيا اضغط هنا

ويتصدر نهضة بركان جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، ويليه بيراميدز بـ3 نقاط ثم باور ديناموز وريفرز يونايتد بدون نقاط.

وكان باور ديناموز خسر في الجولة الأولى أمام نهضة بركان بثلاثية نظيفة.

قائمة بيراميدز ضد باور ديناموز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز ترتيب دوري أبطال أفريقيا باور ديناموز

