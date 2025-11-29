نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها تعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

رأس تريزيجيه تؤمن خروج الأهلي من "موقعة الزجاجات" أمام الجيش الملكي

خرج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من ملعب الجيش الملكي المغربي بنقطة ثمينة بعد التعادل 1-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الجمعة، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يرد على دعم الأهلي لرمضان صبحي

أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا بشأن لاعب الفريق رمضان صبحي، ثمن فيه بيان النادي الأهلي وموقفه الداعم للاعب، مؤكدًا أهمية رمضان صبحي كأحد أفراد منظومة بيراميدز، ومشدّدًا على استمرار الدعم القانوني للاعب منذ اللحظة الأولى.

توروب: النقطة ليست سيئة أمام جماهير الجيش الملكي.. وغياب تقنية الفيديو كارثة

قال الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عقب التعادل مع الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، إنه غير راضٍ تمامًا عن الأداء أو النتيجة، رغم صعوبة أجواء اللقاء.

متفوقًا على الأهلي والزمالك.. المصري يحقق إنجازًا فريدًا أمام زيسكو الزامبي

نجح النادي المصري البورسعيدي في تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب زيسكو الزامبي، بنتيجة (3-2) في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.

مران الزمالك.. تخفيف الحمل البدني قبل مواجهة كايزر تشيفز

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية وخططية خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ستاد بيتر موكابا، في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الغيابات وظروف خاصة وهدف الزمالك.. رسائل عبد الرؤوف قبل مواجهة كايزر تشيفز

تحدث أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة فريق كايزر تشيفز، في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عمر جابر: هدفنا الفوز أمام كايزر تشيفز.. ونحترم أندية جنوب أفريقيا

أكد عمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن هدفهم تحقيق الفوز على كايزر تشيفز في الكونفدرالية.

استعدادًا للمشاركة في كأس العرب.. بعثة منتخب مصر الثاني تطير إلى قطر

تغادر بعثة منتخب مصر الثاني، إلى قطر اليوم الجمعة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

