الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

- -
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
الشباب

الشباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد التعادل مع الجيش الملكي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:46 ص 29/11/2025
الأهلي

الأهلي

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، قادمة من المغرب، بعد التعادل مع الجيش الملكى في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي تعادلا ثمينا بنتيجة (1-1) أمام الجيش الملكي على ملعب "مولاي الحسن" في الرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأحرز اللاعب محسن بوريكة هدف التقدم لصالح الجيش الملكي في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، فيما أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل للأحمر عند الدقيقة 69 من ضربة رأسية.

بعثة الأهلي تعود بعد التعادل مع الجيش الملكي

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصة "فيسبوك" فيديو يوضح وصول بعثة المارد الأحمر.

ويعود الأهلي لمباريات دوري أبطال أفريقيا يوم 23-25 يناير المقبل في الجولة الثالثة عندما يستضيف يانج أفريكانز التنزاني وبعد مواجهة يانج يلعب مباراة الجولة الرابعة أحد أيام 30 يناير-1 فبراير في تنزانيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي - 4 نقاط - من مبارتان

2- يانج أفريكانز 4 نقاط - من مبارتان

3- شبيبة القبائل - نقطة واحدة - من مبارتان

4- الجيش الملكي المغربي - نقطة واحدة - من مبارتان

ويلتقي الأهلي، بمنافسه المصرية للاتصالات وي، مساء يوم الخميس، الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل، والتي ستكون في إطار مواجهات دور الـ 32 من منافسات كأس مصر.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أوروبا الجيش الملكي بعثة الأهلي

