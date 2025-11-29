وصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، قادمة من المغرب، بعد التعادل مع الجيش الملكى في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي تعادلا ثمينا بنتيجة (1-1) أمام الجيش الملكي على ملعب "مولاي الحسن" في الرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأحرز اللاعب محسن بوريكة هدف التقدم لصالح الجيش الملكي في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، فيما أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل للأحمر عند الدقيقة 69 من ضربة رأسية.

بعثة الأهلي تعود بعد التعادل مع الجيش الملكي

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصة "فيسبوك" فيديو يوضح وصول بعثة المارد الأحمر.

ويعود الأهلي لمباريات دوري أبطال أفريقيا يوم 23-25 يناير المقبل في الجولة الثالثة عندما يستضيف يانج أفريكانز التنزاني وبعد مواجهة يانج يلعب مباراة الجولة الرابعة أحد أيام 30 يناير-1 فبراير في تنزانيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي - 4 نقاط - من مبارتان

2- يانج أفريكانز 4 نقاط - من مبارتان

3- شبيبة القبائل - نقطة واحدة - من مبارتان

4- الجيش الملكي المغربي - نقطة واحدة - من مبارتان

ويلتقي الأهلي، بمنافسه المصرية للاتصالات وي، مساء يوم الخميس، الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل، والتي ستكون في إطار مواجهات دور الـ 32 من منافسات كأس مصر.