أعادت أحداث مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي المغربي، مساء أمس الجمعة، في دوري أبطال أفريقيا، إلى الأذهان عددًا من الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباريات المارد الأحمر، في ملاعب القارة السمراء.

النادي الأهلي سقط في فخ تعادل إيجابي، مع مضيفه الجيش الملكي المغربي، بهدف لكل منهما، في الجولة الثانية من عمر دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، على ملعب "مولاي الحسن" في الرباط.

أحرز اللاعب محسن بوريكة هدف التقدم لصالح الجيش الملكي في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، فيما أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل للأحمر عند الدقيقة 69 من ضربة رأسية.

وقامت جماهير الجيش الملكي بإلقاء مقذوفات وزجاجات فارغة على مرمى النادي الأهلي، بعد إلغاء الهدف الثاني لصالح الفريق المغربي، بداعي التسلل.

وتوقفت المباراة لدقائاق معدودة، بعد قيام جماهير الجيش الملكي بالقاء زجاجات فارغة مع ظهور آلة حادة، واشعال شماريخ ودخان كثيف غطى أرضية الملعب.

ويرصد لكم "يلا كورة" عددًا من الوقائع المتعلقة بشغب الجماهير، والتي مر بها النادي الأهلي خلال مبارياته في الملاعب الأفريقية، على النحو التالي..

ذكريات الحرب والسحر في غانا

تعد ذكريات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 1982، محفورة في ذاكرة النادي الأهلي، حيث تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز خلالها بأول لقب أفريقي على حساب أشانتي كوتوكو، بنتيجة (4-1).

وقال محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي، والذي كان لاعبًا للفريق آنذاك في تصريحات سابقة: "عند الوصول إلى الاستاد بغانا لخوض المباراة حدثت الكثير من المناوشات من قبل الجماهير الغانية لمنعنا من الدخول في وجود الأمن، الذي لم يتدخل نهائياً للحد من هذه المناوشات".

وأضاف: "المباراة كانت تشبه الحرب وليست كرة القدم، وجماهير أشانتي كانت تريد الفوز بالمباراة بأي شكل، أثناء الدخول إلى غرفة الملابس في الاستاد بغانا، كان يتواجد معنا شيخ يعلم القرآن هناك".

وواصل: "الشيخ طلب منا عدم الدخول إلى غرفة الملابس وقال لنا أنه يوجد مخدر داخل الغرفة لمدة ثلاث ساعات، ولكننا دخلنا الغرفة مع ترديد آيات من القرآن الكريم".

وأتم: "عند الدخول إلى الملعب وجدنا شخص كان يعتبر مصدر تفاؤل للجانب الغاني، وكان يرتدي بدلة حمراء وقميص أحمر، ووجهه ممتلئ بالجير، وهذا الرجل كان يأتي خلف مرمانا خلال المباراة، ويقوم بالحفر ووضع شيئ مدفون، ولكننا كنا نواجه كل ذلك بترديد آيات من القرآن الكريم".

شغب جماهير شبيبة القبائل

شهدت مباراة النادي الأهلي ضد شبيبة القبائل، التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، في دوري أبطال أفريقيا 2010 توترًا شديدًا، وصاحبت المباراة بعض الأحداث غير الرياضية.

وتعرضت حافلة الفريق لرشق بالحجارة أثناء توجه الفريق إلى التدريب قبل انطلاق المباراة بيوم واحد، وهو ما أسفر عن إصابة اللاعب أسامة حسني.

وتوترت الأجواء أثناء اللقاء في الملعب بعد أن حدثت بعض المشادات بين لاعبي الأهلي ورجال الأمن، وأثناء مغادرة الفريق ملعب المباراة تكررت حادثة الرشق بالحجارة ضد حافلة الأهلي مرة أخرى.

إنقلاب سياسي يحاصر الأهلي

تحولت أنظار المصريين إلى العاصمة المالية، التي شهدت محاولة انقلاب سياسي خلال مايو عام 2012، لتسبب تلك التطورات في حصار الأهلي في باماكو، بعد أن تواجه مع الملعب المالي، في دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إرسال طائرة عسكرية خاصة، لإجلاء بعثة النادي الأهلي من مالي، بعد أن تعذر عليها مغادرة البلاد إثر الانقلاب العسكري من قبل مؤيدين للرئيس السابق، الذي تنحى عن الحكم نتيجة انقلاب مسلح أطاح به.

لاعب الأهلي يتعرض لجرح خطير

اعتدى عدد كبير من جماهير نادي الترجي التونسي، على حافلة النادي الأهلي، قبيل خوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، وهو ما أسفر عن إصابة في وجه هشام محمد.

وقال طبيب الأهلي حينذاك أن هشام محمد يحتاج إلى 8 غرز بعد الإصابة التي تعرض لها إثر هجوم جماهير الترجي على الحافلة بالحجارة.

وأثرت تلك الواقعة على معنويات المارد الأحمر بشكل واضح خلال النهائي، الأمر الذي تسبب في خسارة الفريق للقب، بثلاثية نظيفة، بعد أن فاز في الذهاب (3-1).

أحداث مؤسفة في مباراة الأهلي والترجي

شهدت مدرجات ملعب مباراة الترجي والأهلي برادس تعرض عدد كبير من الجماهير لحالات إغماء بعد قيام الأمن التونسي بإطلاق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على أحداث شغب جماهير الترجي.

وسقطت بعض الجماهير من المدرجات، كما تعرض العديد منهم للإغماء، بسبب تعرضهم للاختناق، وعدم قدرتهم على التنفس بسبب الغاز المسيل للدموع.

وكانت قوات الأمن التونسية قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي في المدرجات، وتم تأجيل انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة.

إزعاج جمهور الوداد للأهلي

قبل مباراة الأهلي والوداد البيضاوي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، أطلقت جماهير الفريق المغربي الألعاب النارية فجر يوم المباراة، أمام فندق إقامة الفريق المصري في الدار البيضاء.

ووثقت العديد من مقاطع الفيديو، التقطت في محيط الفندق، الألعاب النارية بشكل مكثف في السماء، وذلك خلال الساعات الأولى من فجر يوم المباراة.

جاءت تلك المحاولات من قبل الجماهير المغربية من أجل إرباك حسابات لاعبي الفريق الأحمر قبل ساعات قليلة من المباراة المنتظرة، وقد خسر الأخير اللقب لصالح الوداد.

جمهور الرجاء يتعدى على لاعبي الأهلي

وقعت أحداث شغب أثناء مباراة الرجاء المغربي ضد الأهلي، والتي أقيمت على ملعب "مُركب محمد الخامس"في نسخة دوري أبطال أفريقيا للعام 2023.

وقامت جماهير النسور الخضراء بالتعدي على لاعبي الفريق الأهلاوي أثناء التوجه نحو غرف خلع الملابس، بعد نهاية المباراة، من خلال إلقاء بعض زجاجات المياه.

وأدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ما حدث في الدار البيضاء، مؤكدًا أنه أمر غير مقبول، ولا يمكن التغاضي عنه، مع التأكيد على فتح تحقيق من خلال اللجان المختصة لمعرفة الأسباب واتخاذ القرارات المناسبة.