المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

1 1
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 1
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
الشباب

الشباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بيراميدز يكشف.. أسباب استبعاد الشيبي وتوريه وجلال عن مواجهة باور ديناموز

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:30 م 29/11/2025
محمد الشيبي خلال مواجهة بيراميدز ونهضة بركان

استبعاد الشيبي وبلاتي توريه

كشف نادي بيراميدز عن أسباب استبعاد الظهير الأيمن الدولي المغربي محمد الشيبي من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة باور ديناموز الزامبي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

استبعاد الشيبي وتوريه وجلال من مواجهة باور ديناموز الزامبي

ويحل بيراميدز، حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، ضيفًا على الفريق الزامبي في السادسة من مساء اليوم على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا.

وبحسب بيان بيراميدز، فإن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، قرر استبعاد الشيبي خشية تعرضه للإجهاد، نظرًا لمشاركته في عدد كبير من المباريات خلال الفترة الأخيرة، حيث فضل منحه راحة ليكون جاهزًا لمباراتي الدوري الممتاز أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجت.

كما قرر الجهاز الفني استبعاد الدولي البوركيني بلاتي توريه لعدم جاهزيته بسبب آلام في العضلة الخلفية، إلى جانب أسامة جلال الذي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة مشابهة.

دوري أبطال أوروبا بيراميدز تشكيل بيراميدز بيراميدز ضد باور ديناموز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
برشلونة

برشلونة

2 1
ألافيس

ألافيس

34

تشتيت من دفاع برشلونة بعد كرة عرضية من دينيس سواريز خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg