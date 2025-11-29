كشف نادي بيراميدز عن أسباب استبعاد الظهير الأيمن الدولي المغربي محمد الشيبي من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة باور ديناموز الزامبي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

استبعاد الشيبي وتوريه وجلال من مواجهة باور ديناموز الزامبي

ويحل بيراميدز، حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، ضيفًا على الفريق الزامبي في السادسة من مساء اليوم على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا.

وبحسب بيان بيراميدز، فإن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، قرر استبعاد الشيبي خشية تعرضه للإجهاد، نظرًا لمشاركته في عدد كبير من المباريات خلال الفترة الأخيرة، حيث فضل منحه راحة ليكون جاهزًا لمباراتي الدوري الممتاز أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجت.

كما قرر الجهاز الفني استبعاد الدولي البوركيني بلاتي توريه لعدم جاهزيته بسبب آلام في العضلة الخلفية، إلى جانب أسامة جلال الذي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة مشابهة.