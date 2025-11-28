المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

0 1
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

1 0
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

2 1
19:00
كالياري

كالياري

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

3 1
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 2
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

2 1
19:30
الشباب

الشباب

توروب يمنح لاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة المغرب راحة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:59 م 29/11/2025
الأهلي

الأهلي

منح ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، راحة 5 أيام للاعبين الذين لم يرافقوا بعثة الفريق إلى المغرب.

وتعادل الأهلي أمام الجيش الملكي 1-1، بالأمس الجمعة على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عن الأهلي كل من، محمد الشناوي وحسين الشحات وعمر كمال وأحمد عابدين ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر وحمزة علاء ومصطفى العش ومحمد عبد الله، أسوة باللاعبين العائدين من المغرب.

وخضع هؤلاء اللاعبون خلال الأيام السابقة لتدريبات تأهيلية وبدنية، وفقًا للبرنامج المخصص لكل لاعب، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز جميع العناصر للمشاركة في المباريات المقبلة. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في بطولة كأس عاصمة مصر المقرر لها يوم 11 ديسمبر المقبل.

ووصلت بعثة الأهلي القاهرة صباح اليوم قادمة من المغرب عقب التعادل مع فريق الجيش الملكي.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن يانج أفريكانز الذي يمتلك نفس النقاط.

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي توروب

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

