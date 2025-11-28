توروب يمنح لاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة المغرب راحة

منح ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، راحة 5 أيام للاعبين الذين لم يرافقوا بعثة الفريق إلى المغرب.

وتعادل الأهلي أمام الجيش الملكي 1-1، بالأمس الجمعة على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عن الأهلي كل من، محمد الشناوي وحسين الشحات وعمر كمال وأحمد عابدين ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر وحمزة علاء ومصطفى العش ومحمد عبد الله، أسوة باللاعبين العائدين من المغرب.

وخضع هؤلاء اللاعبون خلال الأيام السابقة لتدريبات تأهيلية وبدنية، وفقًا للبرنامج المخصص لكل لاعب، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز جميع العناصر للمشاركة في المباريات المقبلة. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في بطولة كأس عاصمة مصر المقرر لها يوم 11 ديسمبر المقبل.

ووصلت بعثة الأهلي القاهرة صباح اليوم قادمة من المغرب عقب التعادل مع فريق الجيش الملكي.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن يانج أفريكانز الذي يمتلك نفس النقاط.