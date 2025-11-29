المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

0 1
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

1 0
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

2 1
19:00
كالياري

كالياري

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

3 1
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 2
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

2 1
19:30
الشباب

الشباب

بيراميدز يقهر باور ديناموز في زامبيا ويواصل بدايته المثالية بدوري الأبطال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:00 م 29/11/2025
بوبو

بيراميدز يحقق فوزه الثاني في دور المجموعات

حقق نادي بيراميدز فوزًا صعبًا على مضيفه باور ديناموز الزامبي بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا.

وجاء الفوز بعد انطلاقة قوية من بيراميدز الذي يسعى لتعزيز صدارته في المجموعة، بعد أن افتتح مشواره في البطولة بالفوز على ريفرز يونايتد النيجيري 3-0 في الجولة الأولى بالقاهرة.

تفاصيل المباراة:

شهد الشوط الأول ضغطًا كبيرًا من بيراميدز على دفاعات بطل زامبيا، وكاد الفريق أن يفتتح التسجيل مبكرًا بعد عدة فرص ضائعة، أبرزها ركنية في الدقيقة الثانية ورأسية من سامي مرت بجوار المرمى، بالإضافة إلى تسديدة من زلاكة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول مرت بجوار المرمى.

وتعرض حارس بيراميدز أحمد الشناوي لإصابة خلال الشوط الأول، مما اضطر الجهاز الفني لإشراك محمود جاد بديلًا عنه في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، نجح بيراميدز في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50، بعد تمريرة من فيستون ماييلي ارتدت من مدافع باور ووصلت إلى محمد رضا بوبو الذي سدد الكرة بطريقة لوب رائعة فوق الحارس داخل الشباك.

حاول باور ديناموز الرد عبر هجمات مرتدة، أبرزها في الدقيقة 64 و70، بينما أهدر بيراميدز عدة فرص لتعزيز النتيجة، من بينها تسديدة ماييلي التي اصطدمت بالقائم، وتسديدة "قطة" التي تصدى لها حارس باور.

بهذا الفوز، يواصل بيراميدز الحفاظ على سجله المثالي في بداية مشواره بدور المجموعات، ويتقاسم مع نهضة بركان المغربي صدارة المجموعة الأولى.

