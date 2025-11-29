المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
حامل اللقب لا يتوقف.. ترتيب مجموعة بيراميدز بعد الفوز على باور ديناموز

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:07 م 29/11/2025
بيراميدز

بيراميدز

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على باور ديناموز الزامبي بنتيجة 1-0، اليوم السبت، ليتقاسم صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا.

وحل بيراميدز ضيفًا على باور ديناموز ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف بيراميدز في الدقيقة 50 عن طريق محمد رضا بوبو.

واستطاع بيراميدز أن يحصد الفوز الثاني على التوالي بعدما انتصر في الجولة الأولى على ريفرز يونايتد بثلاثية نظيفة.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

تقاسم بيراميدز صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا مع نهضة بركان، ولكن يتفوق الفريق المغربي بفضل الأهداف المسجلة، حيث يتساوى الفريقان في فارق الأهداف.

ويمتلك نهضة بركان وبيراميدز 6 نقاط في المركزين الأول والثاني بجدول الترتيب ويليهما ريفرز يونايتد وباور ديناموز بدون نقاط.

جدير بالذكر أن بيراميدز يحمل لقب دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز به في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعة بيراميدز اضغط هنا

مباراة بيراميدز القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا بيراميدز ترتيب مجموعة بيراميدز باور ديناموز

