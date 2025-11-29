حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على باور ديناموز الزامبي بنتيجة 1-0، اليوم السبت، ليتقاسم صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا.

وحل بيراميدز ضيفًا على باور ديناموز ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف بيراميدز في الدقيقة 50 عن طريق محمد رضا بوبو.

واستطاع بيراميدز أن يحصد الفوز الثاني على التوالي بعدما انتصر في الجولة الأولى على ريفرز يونايتد بثلاثية نظيفة.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

تقاسم بيراميدز صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا مع نهضة بركان، ولكن يتفوق الفريق المغربي بفضل الأهداف المسجلة، حيث يتساوى الفريقان في فارق الأهداف.

ويمتلك نهضة بركان وبيراميدز 6 نقاط في المركزين الأول والثاني بجدول الترتيب ويليهما ريفرز يونايتد وباور ديناموز بدون نقاط.

جدير بالذكر أن بيراميدز يحمل لقب دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز به في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعة بيراميدز اضغط هنا