حقق الترجي التونسي تعادلًا صعبًا أمام مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت مباراة بترو أتلتيكو والترجي التونسي، على ملعب 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم تياجو ريس لـ بترو أتلتيكو في الدقيقة 49، فيما تعادل أبو بكر دياكيتي في الدقيقة 89.

فلافيو يقود تدريب بترو أتلتيكو

ويقود أمادو فلافيو، مهاجم الأهلي الأسبق تدريب نادي بترو أتلتيكو الأنجولي.

على الجانب الآخر، يفشل الترجي التونسي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي؛ حيث إنه كان قد تعادل أمام الملعب المالي في الجولة الأولى.

ويلعب بترو أتلتيكو والترجي التونسي، في المجموعة الرابعة التي تضم كل من، الملعب المالي، وسيمبا التنزاني.

ويتصدر بترو أتلتيكو ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل الترجي المركز الثاني بنقطتين.