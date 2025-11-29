المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بقيادة فلافيو.. الترجي ينجو من هزيمة أمام بترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:29 م 29/11/2025
بترو أتلتيكو

بترو أتلتيكو

حقق الترجي التونسي تعادلًا صعبًا أمام مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت مباراة بترو أتلتيكو والترجي التونسي، على ملعب 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم تياجو ريس لـ بترو أتلتيكو في الدقيقة 49، فيما تعادل أبو بكر دياكيتي في الدقيقة 89.

فلافيو يقود تدريب بترو أتلتيكو

ويقود أمادو فلافيو، مهاجم الأهلي الأسبق تدريب نادي بترو أتلتيكو الأنجولي.

على الجانب الآخر، يفشل الترجي التونسي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي؛ حيث إنه كان قد تعادل أمام الملعب المالي في الجولة الأولى.

ويلعب بترو أتلتيكو والترجي التونسي، في المجموعة الرابعة التي تضم كل من، الملعب المالي، وسيمبا التنزاني.

ويتصدر بترو أتلتيكو ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل الترجي المركز الثاني بنقطتين.

الترجي فلافيو دوري أبطال أفريقيا بترو أتلتيكو

