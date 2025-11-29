المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل أمم أفريقيا 2025.. طبيب بيراميدز يكشف حجم إصابة أحمد الشناوي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:52 م 29/11/2025
بيراميدز

أحمد الشناوي - بيراميدز

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الحارس الدولي أحمد الشناوي خلال مباراة باور ديناموز.

وفاز بيراميدز على باور ديناموز بنتيجة 1-0 في زامبيا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخرج الشناوي مصابا في الشوط الأول من لقاء باور ديناموز.

أوضح المنيري في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز أنه بعد الكشف المبدئي تبين إصابة أحمد الشناوي بكدمة قوية في الجزء الخارجي من الركبة.

ومن المقرر أن يخضع الشناوي لأشعة وفحوصات طبية بمجرد عودة البعثة من زامبيا إلى القاهرة، لتحديد مدى قوة الإصابة.

وتأتي هذه الإصابة في وقت حساس بالنسبة للحارس البالغ من العمر 34 عاما، خاصة وأن منتخب مصر مُقبل على بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويعد الشناوي من بين الحراس المرشحين للتواجد مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

تقاسم بيراميدز صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا مع نهضة بركان، ولكن يتفوق الفريق المغربي بفضل الأهداف المسجلة، حيث يتساوى الفريقان في فارق الأهداف.

ويمتلك نهضة بركان وبيراميدز 6 نقاط في المركزين الأول والثاني بجدول الترتيب ويليهما ريفرز يونايتد وباور ديناموز بدون نقاط.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعة بيراميدز اضغط هنا

مباراة بيراميدز القادمة
