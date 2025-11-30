انتهت المباريات التي جرت اليوم الأحد، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026، والتي شهدت إثارة ظلت قائمة حتى الدقائق الأخيرة.

وأقيمت مباراتي سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي أمام الهلال السوداني، وستاد مالي أمام سيمبا التنزاني، في أجواء سيطرت عليها الإثارة.

مباراة سانت إيلوا لوبوبو أمام الهلال

عاد الهلال السوداني من الكونغو بنقطة ثمينة بعد تعادله أمام سانت إيلوا لوبوبو، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومنح عبد الرازق عمر، لاعب الهلال، فريقه الأفضلية بالدقيقة الـ12 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض بفضل هدف راموس كاشالا في الدقيقة 79.

ورفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط مستقرًا في وصافة المجموعة الثالثة، بينما تذيل سانت لوبوبو الترتيب بنقطة واحدة.

مباراة ستاد مالي أمام سيمبا

تفوق فريق ستاد مالي على نظيره سيمبا بنتيجة (2-1) في المباراة التي جرت لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

افتتح ستاد مالي التسجيل في الدقيقة 16 من زمن المباراة، عن طريق تاديوس نكينج الذي وضع فريقه في المقدمة، قبل أن يعزز زميله إسماعيل سيمبارا من تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 26.

وقلص نيو مايما، لاعب سيمبا، النتيجة في الدقيقة 54 من زمن المباراة، ليعيد آمال فريقه إلى اللقاء، قبل أن يطرد زميله الحسن كانتي، لتصبح مهمة الضيوف أكثر صعوبة.

ورفع ستاد مالي رصيده إلى 4 نقاط مستقرًا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، بينما استقر سيمبا في القاع دون نقاط.