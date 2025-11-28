أكد نافع الرفاعي المتحدث الرسمي بإسم نادي الجيش الملكي المغربي، أن إدارة النادي اتخذت قرارًا بإيقاف الفئة التي أحدثت شغبًا أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل 1-1 أمام الجيش الملكي، يوم الجمعة الماضي، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الرفاعي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "الجيش الملكي يعاني من التحكيم هذا الموسم في دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "نتعجب من عدم تواجد تقنية الفيديو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ونتمنى تطبيقها في المباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا"

وتابع: "قدمنا اعتذارًا إلى الأهلي عقب المباراة، وإدارة الأهلي تفهمت ذلك الأمر ونتمنى عدم تطبيق عقوبات ضد الجيش الملكي من كاف أو تكون عقوبات خفيفة".

وأتم: "اتخذنا قرارًا بمنع الجماهير التي أحدثت شغبًا في مباراة الأهلي والجيش الملكي، ومنعهم من دخول المباريات، وهؤلاء دخلوا لمضايقة النادي الأهلي ولكن الأمور سارت على ما يرام".

