أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، إحالة أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، إلى مجلس التأديب بالاتحاد.

وشهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي، أعمال شغب من جانب جماهير الفريق المغربي.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في بيان رسمي عن فتح تحقيق في أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي، وكذلك مباراة شبيبة القبائل الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني.

وقال كاف في بيانه: "يُدين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بشدة الخروقات الأمنية الخطيرة التي وقعت خلال مباراة دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الجيش الملكي المغربي والأهلي مصر وشبيبة القبائل الجزائري ويانغ أفريكانز التنزاني في 28 نوفمبر 2025."

وأوضح: "وقد أُحيلت هذه الحوادث رسميًا إلى مجلس التأديب التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتحقيق فيها".

وكان الأهلي، قد تقدم بـ 4 طلبات للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بسبب ما حدث في مباراة الجيش الملكي

وكان الأهلي قد تعادل 1-1 أمام الجيش الملكي، يوم الجمعة الماضي، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب كل من، الجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني.