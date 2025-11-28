المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

تواجد تريزيجيه.. أفضل أهداف الجولة الثانية في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:08 م 02/12/2025
تريزيجيه

تريزيجيه

كشف الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عن أفضل الأهداف التي سُجلت في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واختتمت الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الأفريقية، يوم الأحد الماضي.

وشهدت الجولة الثانية من البطولة، مواجهة بين الأهلي والجيش الملكي، بينما لعب بيراميدز أمام باور ديناموز.

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي (1-1)، بينما فاز بيراميدز على باور ديناموز بنتيجة (1-0).

تواجد تريزيجيه

نشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مقطع فيديو يكشف خلاله عن أفضل أهداف الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتواجد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب النادي الأهلي، ضمن قائمة أفضل أهداف سُجلت في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

وكان "تريزيجيه" أحرز هدف التعادل للنادي الأهلي أمام الجيش الملكي، برأسية رائعة، ضمنت للفريق الأحمر نقطة من المباراة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

