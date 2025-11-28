كشف الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عن أفضل الأهداف التي سُجلت في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واختتمت الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الأفريقية، يوم الأحد الماضي.

وشهدت الجولة الثانية من البطولة، مواجهة بين الأهلي والجيش الملكي، بينما لعب بيراميدز أمام باور ديناموز.

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي (1-1)، بينما فاز بيراميدز على باور ديناموز بنتيجة (1-0).

تواجد تريزيجيه

نشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مقطع فيديو يكشف خلاله عن أفضل أهداف الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتواجد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب النادي الأهلي، ضمن قائمة أفضل أهداف سُجلت في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

وكان "تريزيجيه" أحرز هدف التعادل للنادي الأهلي أمام الجيش الملكي، برأسية رائعة، ضمنت للفريق الأحمر نقطة من المباراة.