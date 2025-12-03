المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
خروج بيراميدز.. "جلوب سوكر" تعلن عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل ناد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:25 ص 03/12/2025
بيراميدز

بيراميدز

أعلنت الجهة المنظمة لجوائز "جلوب سوكر"، التي يتم منحها سنويا للأفضل في كرة القدم، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل ناد في العالم لعام 2025.

وكانت "جلوب سوكر" قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي عن قائمة من 16 ناديا ينافسون عن جائزة الأفضل في عام 2015، بينهم بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

وخرج بيراميدز من القائمة النهائية، التي تم الكشف عنها اليوم الأربعاء، وشملت 8 أندية.

المرشحون لجائزة "جلوب سوكر" لأفضل ناد في 2025 - القائمة النهائية

تضم القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل ناد 2025 كل من الأهلي السعودي وليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وسبورتنج لشبونة البرتغالي وبرشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء ذلك بعدما تم فتح باب التصويت للجائزة منذ إعلان القائمة الأولية في 19 نوفمبر، وحتى 27 من الشهر نفسه.

وستبدأ الجولة الثانية من التصويت لاختيار الفائزين في الفترة من 3 إلى 11 ديسمبر.

ويتم تحديد الفائزين النهائيين بعد دمج تصويت الجماهير، ولجنة تحكيم "جلوب سوكر" المؤلفة من عدة نجوم سابقين.

