تترقب جماهير الكرة المصرية مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

منتخب مصر الباحث عن العودة للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية لأول مرة منذ 15 عامًا، سيواجه 3 منتخبات في الدور الأول، هي، زيمبابوي، وأنجولا، وجنوب إفريقيا، إذ يأمل في تحقيق أعلى معدل نقاط، يجعله يتصدر تلك المجموعة، ويسهل بقية مشواره في المنافسة.

المغرب المرشح الأول.. ومصر ثانيًا

ووضعت ترشيحات شبكة "أوبتا" العالمية، المختصة في عالم الإحصائيات، والتنبؤات المبنية على تحليل المعلومات، منتخب مصر كثاني المتوجين المحتملين لكأس الأمم الإفريقية المقبلة، خلف المغرب، التي تصدرت تلك القائمة.

وجاء منتخب مصر في المركز الثاني بقائمة المرشحين للفوز بكأس الأمم الإفريقية بنسبة وصلت إلى 13.38%، فيما تصدرت المغرب القائمة بنسبة 18.61%.

وشهدت تلك القائمة مفاجآت عديدة، حيث احتل منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب المركز السابع بنسبة 6.35%، وتفوق عليه منتخبات الجزائر (الثالث بنسبة 12.95%)، والسنغال (الرابع بنسبة 11.56%)، ونيجيريا (الخامس بنسبة 7.20%)، ومالي (السادس بنسبة 6.43%).

حسابات تأهل مصر في كل دور

ومنحت الشبكة منتخب مصر نسبة 60.07% في عبور دور المجموعات، كثالث أعلى نسبة بين جميع المنتخبات، بعد الجزائر والسنغال، فيما حصل منتخب المغرب على نسبة 58.69% في حسابات عبور الدور الأول.

أيضًا، وضعت الشبكة منتخب مصر كصاحب أعلى رابع نسبة بين المتأهلين من الدور ثمن النهائي بنسبة وصلت 94%، خلف المغرب، والسنغال، والجزائر، لكنه كان الثاني بين المتأهلين من الدور ربع النهائي، بنسبة 62.84%، خلف المغرب التي حصلت على نسبة 67.79%.

منتخب مصر الذي غادر النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، كان أيضًا هو المرشح الثاني للعبور من الدور نصف النهائي، حسب ترشيحات شبكة أوبتا، بنسبة بلغت 39.26%، بعد المغرب التي حصلت على نسبة 45.73%.

الدور النهائي

ووفقًا لبقية التوقعات، فإن أكثر المنتخبات المرشحة للتواجد في نهائي كأس الأمم الإفريقية هي، المغرب بنسبة 28.97%، ومصر بنسبة 22.90%، والجزائر بنسبة 22.03%، والسنغال بنسبة 21.33%.

أما عن المتوجين المحتملين لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، فجاءت المغرب أولًا بنسبة 18.61%، ومصر بنسبة 13.38%، والجزائر بنسبة 12.95%، والسنغال بنسبة 11.56%، فيما كان منتخب بوتسوانا هو الأقل حظوظًا نحو رفع الأميرة السمراء بنسبة بلغت 0.11%.