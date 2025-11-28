يرى ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، أن الجيش الملكي لم يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال مباراة الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وقال ياسين منصور في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 1: "الأهلي لعب بشكل جيد خلال مباراة الجيش الملكي، وركلة الجزاء التي تحصل عليها الفريق المغربي ليست ركلة جزاء، ولم أر ركلة الجزاء التي كان يستحقها في المباراة أيضًا".

وأضاف: "ليس من مصلحة الأهلي ألا يتواجد الزمالك، والمنافسة موجودة طوال الوقت بالتأكيد مع الأهلي".

أما بخصوص عمله في الأهلي.. قال: "شركة الكرة في الأهلي تسير بشكل جيد جدًا، وواجهتنا مشكلة أساسية وهي أن الرعاة يبيعون قميص النادي بالإعلانات بعد شراءه بمبلغ من النادي كحق رعاية".

قبل أن ينهي: "لكن وجهة نظري أن قميص الأهلي ملك للنادي فقط، وبالتالي تعاقدنا مع شركة تسويق للإعلانات برقم معين والأموال تدخل النادي مباشرة".