تحدث البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، عن تراجع مستوى الفريق في الموسم الجاري، مقارنة بما حققه "الريدز" في العام المنقضي، قبل أن يعود للتعليق عن أزمة صلاح مع مدربه آرني سلوت.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره إنتر، ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات دوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب سان سيرو، بمدينة ميلانو معقل النيراتزوري.

تصريحات أليسون بيكر

استهل أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، حديثه عبر المؤتمر الصحفي قبل مباراة إنتر، قائلًا: "الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، قبل قدوم أرني سلوت، كان الجميع يتحدث عن التحدي الكبير".

وأضاف: "يبدو أن الجميع يعتبر ما حققناه الموسم الماضي أمرًا مسلمًا به، كان يجب أن يكون هذا كافيًا، لكننا نؤمن بمعرفته، وبأسلوب لعبه، وأنه قادر على مساعدتنا لتغيير هذا الوضع".

وأكمل: "الأمر لا يقتصر علينا فقط، بل هذا هو الوضع مع النادي أيضًا، فهم يثقون به، المسؤولية ليست مسؤوليته وحده، كلاعِب أشاركها معه، بالطبع هو الرجل المسؤول عن كيفية لعب الفريق، لكننا نحن من نتخذ المسؤولية ونقوم بالإجراءات ويمكننا تغيير كل شيء".

وزاد: "هذا لا يجعل الوضع أسهل، لكننا نحاول ذلك، لدينا الرغبة في تغيير الوضع، والمدرب كذلك، لإعادتنا إلى الطريق الصحيح وللكرة التي كنا نلعبها الموسم الماضي".

وتابع أليسون: "الجميع يضع توقعاته علينا، ويتوقع أن نقوم نحن اللاعبون الكبار بالارتقاء بمستوانا، النادي أيضًا لديه هذه التوقعات، ولهذا نحن هنا".

وواصل: "برأيي، أنا أتحمل هذه المسؤولية وأشعر بها، وأستطيع أن أقدم للفريق أكثر من مجرد اللعب بشكل جيد. أقدم مساهمة جيدة للاعبين الأصغر سنًا والجدد، لدينا عقلية ليفربول ويجب أن تنتقل إلى اللاعبين الآخرين، ونحن اللاعبون من يجب أن ننقلها، ليس فقط أنا وفيرجيل وروبو، بل أيضًا اللاعبون الذين لعبوا هنا لفترة طويلة".

واستكمل: "كورتيس لاعب محلي، ولدينا الكثير من اللاعبين الذين قضوا في ليفربول أكثر من سنتين أو ثلاث، وهم يحاولون أيضًا الارتقاء، ربما ليس من خلال المقابلات، ولكن من خلال أفعالهم".

أليسون يتحدث عن صلاح

قال أليسون عن أزمة صلاح مع مدربه، آرني سلوت: "هذا وضع لا يجعلنا سعداء على المستوى الشخصي، نحن جميعًا نحب مو، وهو لاعب مهم للغاية للفريق إنه إنسان رائع ولاعب كرة قدم مذهل، كان مهمًا جدًا للنادي، وقد قدم أرقامًا استثنائية".

وأكمل: "لقد فاز بكل ما يمكن الفوز به في مسيرته، الوضع ليس جيدًا، لقد تفاجأنا قليلًا، لكننا نعرف أنه وضع شخصي، ولذلك نترك الأمر له وللنادي، لا يهم ما نفكر به نحن، ما نريده هو أن يتوصل هو والنادي لاتفاق يصب في مصلحته، ومصلحة النادي، ومصلحة جميع اللاعبين".

وأتم: "نريد أن نقدم أفضل ما لدينا أمام إنتر يمكنكم أن تتوقعوا فريق ليفربول يُظهر الرغبة في الفوز وتحسين الوضع الحالي، وأن نلعب كرة قدم جيدة وكرة قدم تُحقق الفوز، لن يكون الأمر سهلاً بأي حال، فنحن ندرك جيدًا أن إنتر فريق قوي للغاية".