الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

1 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

1 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

موتسيبي يعلن زيادة الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

رائد سمير

كتب - رائد سمير

04:39 م 20/12/2025
بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا

أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اتخاذ قرار بزيادة الجوائز المالية المُقرر لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان موتسيبي قد أعلن زيادة القيمة المالية المخصصة لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب، من 7 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار.

وعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا في المغرب، اليوم، السبت، على هامش افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، غدًا، الأحد.

وقال باتريس موتسيبي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "سنستمر في زيادة القيمة المالية لجوائز بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وأتم باتريس موتسيبي تصريحاته قائلًا: "لقد اتخذنا قرارًا بزيادة القيمة لجوائز دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية، وسنقوم بالإعلان عن ذلك في وقتٍ لاحق".

ويشارك الأهلي وبيراميدز في النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، إذ يتواجد الأخير في المجموعة الأولى مع نهضة بركان المغربي، وريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي، فيما يتواجد الأحمر في المجموعة الثاني مع يانج أفريكانز التنزاني، وشبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي.

كما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، حيث يتواجدا في المجموعة الرابعة مع فريقي زيسكو الزامبي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الأهلي المصري دوري أبطال أفريقيا كأس الكونفدرالية بيراميدز

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

1 0
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

29

اجمالي التسديدات: مانشستر سيتي 7 - وست هام 0

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
