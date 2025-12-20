أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اتخاذ قرار بزيادة الجوائز المالية المُقرر لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان موتسيبي قد أعلن زيادة القيمة المالية المخصصة لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب، من 7 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار.

وعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا في المغرب، اليوم، السبت، على هامش افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، غدًا، الأحد.

وقال باتريس موتسيبي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "سنستمر في زيادة القيمة المالية لجوائز بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وأتم باتريس موتسيبي تصريحاته قائلًا: "لقد اتخذنا قرارًا بزيادة القيمة لجوائز دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية، وسنقوم بالإعلان عن ذلك في وقتٍ لاحق".

ويشارك الأهلي وبيراميدز في النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، إذ يتواجد الأخير في المجموعة الأولى مع نهضة بركان المغربي، وريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي، فيما يتواجد الأحمر في المجموعة الثاني مع يانج أفريكانز التنزاني، وشبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي.

كما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، حيث يتواجدا في المجموعة الرابعة مع فريقي زيسكو الزامبي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.