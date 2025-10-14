عمر جابر ومحمد السيد يشاركان في تدريبات الزمالك

شهدت التدريبات الجماعية التي أقامها الفريق الأول في نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، مشاركة كل من عمر جابر ومحمد السيد.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي، السبت المقبل، على استاد القاهرة، ضمن ذهاب دور الـ32 من منافسات الكونفدرالية الأفريقية.

تدريبات الزمالك

وخاض الفريق الأول بالزمالك تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الكلية الحربية.

وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز، مدرب الأحمال، ما تضمن تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة، تحت أنظار البلجيكي يانيك فيريرا الذي تابع المران من أجل الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين.

مشاركة عمر جابر ومحمد السيد

شارك عمر جابر ومحمد السيد في مران الزمالك.

وظهر عمر جابر في تدريبات الزمالك الجماعية، بعد أن تعافى من إصابته بشد في العضلة الخلفية، كما اطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته قبل المشاركة في التدريبات استعدادًا لديكيداها الصومالي.

وانتظم محمد السيد في تدريبات الزمالك أيضًا، عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم تحت 20 عامًا.