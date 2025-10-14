المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

1 0
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

عمر جابر ومحمد السيد يشاركان في تدريبات الزمالك

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:57 م 14/10/2025
عمر جابر لاعب الزمالك

عمر جابر - قائد الزمالك

شهدت التدريبات الجماعية التي أقامها الفريق الأول في نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، مشاركة كل من عمر جابر ومحمد السيد.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي، السبت المقبل، على استاد القاهرة، ضمن ذهاب دور الـ32 من منافسات الكونفدرالية الأفريقية.

تدريبات الزمالك

وخاض الفريق الأول بالزمالك تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الكلية الحربية.

وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز، مدرب الأحمال، ما تضمن تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة، تحت أنظار البلجيكي يانيك فيريرا الذي تابع المران من أجل الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين.

مشاركة عمر جابر ومحمد السيد

شارك عمر جابر ومحمد السيد في مران الزمالك.

وظهر عمر جابر في تدريبات الزمالك الجماعية، بعد أن تعافى من إصابته بشد في العضلة الخلفية، كما اطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته قبل المشاركة في التدريبات استعدادًا لديكيداها الصومالي.

وانتظم محمد السيد في تدريبات الزمالك أيضًا، عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم تحت 20 عامًا.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري عمر جابر محمد السيد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    4
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

ما قبل المباراة
السعودية

السعودية

- -
العراق

العراق

2

ويجلس على مقاعد بدلاء السعودية: عبد الرحمن الصانبي، محمد اليامي، نواف بوشل، علي مجرشي، سعد آل موسى، عبد الإله العمري، علي الحسن، زياد الجهني، متعب الحربي، عبد الله الحمدان، مروان الصحفي، صالح الشهري.

تفاصيل المباراة
مباشر
قطر

قطر

1 0
الإمارات

الإمارات

66

اجمالي التسديدات: الإمارات 4- قطر 6

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
