أعلنت شركة "تذكرتي" فتح باب الحجز لمباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025/2026.

ويضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره ديكيداها الصومالي، السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

تذاكر مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

نشر الحساب الرسمي لشركة "تذكرتي" عبر موقع التواصل الاجتماعي "X": "بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ٢٠٢٥-٢٠٢٦.. حجز مباراة "نادي ديكاداها الصومالى و نادي الزمالك" متاح الآن".

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على اختيار طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة المباراة، يتكون من مانوهي ولديتساديك كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي تيمسجين صامويل أتانجو وأشبير تافيسي بيريسو، ويتواجد إفرام دابيلي كابيتا كحكم رابع.

وتقام مباراة الإياب من الدور التمهيدي الثاني بين الزمالك وديكيداها، في السادسة من مساء يوم الجمعة، الموافق 24 أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب السلام.

وتأهل ديكيداها لمواجهة الزمالك بعد أن تخطى الفريق الصومالي نظيره الزمالة السوداني، رغم انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وامتلك ديكيداها الصومالي أفضلية التسجيل خارج الديار، لينجح في التأهل لمواجهة الزمالك، واتفق مسؤولو النادي مع الأبيض على إقامة مواجهتي الذهاب والإياب من دور الـ32 في القاهرة.