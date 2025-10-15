يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي، في المباراة المرتقبة بينهما ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي، السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

انتظام رباعي الزمالك

شهدت تدريبات الزمالك التي أقيمت اليوم على ملعب الكلية الحربية، انتظام الرباعي الدولي محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد ومحمد صبحي ومحمد إسماعيل، في المران الجماعي للفريق.

كان قد تواجد حسام عبد المجيد ومحمد صبحي في صفوف المنتخب الأول، خلال مباراتي الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بينما التحق محمود حمدي الونش ومحمد إسماعيل بمعسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب التحضيري.

تدريبات تأهيلية لثنائي الأبيض

خاض الثنائي عدي الدباغ وناصر منسي تدريبات تأهيلية، اليوم الأربعاء، على هامش المران الجماعي للفريق.

وأدى الدباغ ومنسي تدريبات الجري الخفيف حول الملعب في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهما، بينما خضع آدم كايد لبرنامج علاجي على هامش مران اليوم في ظل معاناته من إصابة في عضلة السمانة.