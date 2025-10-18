تأكد غياب محمد شحاتة، لاعب وسط فريق الزمالك، عن مباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك مع ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "تأكد غياب محمد شحاتة عن مباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية بسبب الإصابة".

وأضاف المصدر أن عمر جابر سيكون جاهزا لخوض مباراة ديكيداها الصومالي بشكل طبيعي.

وأنهى المصدر أن موقف الثنائي الهجومي عدي الدباغ وناصر منسي لا يزال معلقًا، لكن الأقرب حتى الآن هو غيابهما بسبب الإصابة.

وغاب محمد شحاتة عن مباريات نادي الزمالك في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، أما عمر جابر فتعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية، إلا أنه عاد للتدريبات الجماعية وأصبح جاهزا لخوض المباريات.

أما عدي الدباغ فتعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي بالقمة 131، وكان يواصل التأهيل في الفترة الماضية من أجل العودة بشكل سريع.

نفس الأمر لناصر منسي الذي اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة القمة مما استدعى دخوله في مرحلة تأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.