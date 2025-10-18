المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

0 0
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
ميكال

ميكال

20 37
15:00
ريد ستار

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

27 24
17:00
كينشاسا

كينشاسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تأكد غياب شحاتة.. مصدر يكشف ليلا كورة موقف مصابي الزمالك من مباراة ديكيداها

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:54 م 15/10/2025
الزمالك

الزمالك - صورة أرشيفية

تأكد غياب محمد شحاتة، لاعب وسط فريق الزمالك، عن مباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك مع ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "تأكد غياب محمد شحاتة عن مباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية بسبب الإصابة".

وأضاف المصدر أن عمر جابر سيكون جاهزا لخوض مباراة ديكيداها الصومالي بشكل طبيعي.

وأنهى المصدر أن موقف الثنائي الهجومي عدي الدباغ وناصر منسي لا يزال معلقًا، لكن الأقرب حتى الآن هو غيابهما بسبب الإصابة.

وغاب محمد شحاتة عن مباريات نادي الزمالك في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، أما عمر جابر فتعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية، إلا أنه عاد للتدريبات الجماعية وأصبح جاهزا لخوض المباريات.

أما عدي الدباغ فتعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي بالقمة 131، وكان يواصل التأهيل في الفترة الماضية من أجل العودة بشكل سريع.

نفس الأمر لناصر منسي الذي اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة القمة مما استدعى دخوله في مرحلة تأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الكونفدرالية عمر جابر ناصر منسي محمد شحاتة عدي الدباغ ديكيداها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    4
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg