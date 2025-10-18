أكد عصام طالبي نائب رئيس نادي اتحاد طنجة، رغبة ناديه التقدم بشكوى ضد نادي الزمالك مستحقات صفقة عبد الحميد معالي.

وقال طالبي في تصريحات خاصة ليلا كورة: "بدأنا إجراءات تقديم شكوى ضد نادي الزمالك، بشأن مستحقات صفقة عبد الحميد معالي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن طريق محامي النادي".

ويبدو أن نادي الزمالك مقبل على فترة مادية صعبة رغم محاولاته لإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة لأكثر من لاعب وعلى رأسهم محمود بنتايك، وشيكو بانزا وخوان بيزيرا مؤخرًا.

ويتطلع نادي الزمالك لاستقرار فريق كرة القدم على الأقل من أجل تهدئة الأوضاع بالأخص وأن الزمالك مؤخرا بدأت نتائجه تتراجع في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد التعادل أمام مع المحلة والجونة والهزيمة من الأهلي في قمة البطولة المحلية.

وبعيدا عن اتحاد طنجة الذي يهدد نادي الزمالك بتقديم شكوى رسمية ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فهناك ناديين آخرين يمكنهم تقديم الشكاوي في الزمالك بسبب تأخر دفع المستحقات المتأخرة في الصفقات.

الزمالك لا يزال متأخرا في دفع الأقساط المستحقة للأندية الآتية:

1- نادي إستريلا البرتغالي (في صفقة شيكو بانزا) القادم في الانتقالات الصيفية الأخيرة.

2- نادي اتحاد طنجة المغربي (في صفقة عبد الحميد معالي) القادم في صفقة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

3- نادي نهضة الزمامرة المغربي (في صفقة صلاح مصدق) القادم في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وكان يلا كورة، قد كشف في وقت سابق عن التفاصيل المالية لانضمام معالي إلى نادي الزمالك، حيث تبلغ قيمة الصفقة 500 ألف دولار.

وشارك معالي صاحب الـ19 عامًا في 7 مباربات رفقة الزمالك هذا الموسم، لكنه لم يسجل أو يصنع.

شيكو بانزا لعب مع الزمالك في الموسم الحالي 6 مباريات بواقع 330 دقيقة، سجل خلالهم هدفين دون تقديم أي تمريرات حاسمة.

أما صلاح مصدق فلعب في الموسم الحالي مع الزمالك 4 مباريات بواقع 127 دقيقة.