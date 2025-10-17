المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد ومكان مباراة الإياب بين المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:06 م 17/10/2025
المصري والاتحاد الليبي

المصري ضد الاتحاد الليبي

حسم التعادل السلبي مباراة الاتحاد الليبي والمصري، اليوم السبت، في الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية الأفريقية (2025-2026).

وحل المصري ضيفًا على الاتحاد الليبي على ستاد الحادي عشر من يونيو بالعاصمة الليبية طرابلس في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

ولم يستطع الفريقان من تسجيل الأهداف طوال مباراة الذهاب، ليتأجل حسم المتأهل إلى دور المجموعات بين المصري والاتحاد الليبي إلى موقعة الإياب.

الحسم يتأجل.. المصري يخرج من ليبيا بالتعادل أمام الاتحاد في الكونفدرالية

موعد مباراة الإياب بين المصري والاتحاد الليبي

من المقرر أن يستضيف استاد السويس الجديد مباراة المصري ضد الاتحاد الليبي في لقاء الإياب من دور الـ32 من الكونفدرالية.

وتقام مباراة المصري والاتحاد الليبي يوم السبت الموافق 25 أكتوبر الجاري.

ويحتاج المصري البورسعيدي للفوز بأي نتيجة حتى يتأهل إلى دور المجموعات من الكونفدرالية.

طال نتائج مباريات الكونفدرالية من هنا

كأس الاتحاد الأفريقي الاتحاد الليبي المصري البورسعيدي كأس الكونفدرالية صلاح محسن الاتحاد الليبي ضد المصري

