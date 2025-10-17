حسم التعادل السلبي مباراة الاتحاد الليبي والمصري، اليوم السبت، في الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية الأفريقية (2025-2026).

وحل المصري ضيفًا على الاتحاد الليبي على ستاد الحادي عشر من يونيو بالعاصمة الليبية طرابلس في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

ولم يستطع الفريقان من تسجيل الأهداف طوال مباراة الذهاب، ليتأجل حسم المتأهل إلى دور المجموعات بين المصري والاتحاد الليبي إلى موقعة الإياب.

موعد مباراة الإياب بين المصري والاتحاد الليبي

من المقرر أن يستضيف استاد السويس الجديد مباراة المصري ضد الاتحاد الليبي في لقاء الإياب من دور الـ32 من الكونفدرالية.

وتقام مباراة المصري والاتحاد الليبي يوم السبت الموافق 25 أكتوبر الجاري.

ويحتاج المصري البورسعيدي للفوز بأي نتيجة حتى يتأهل إلى دور المجموعات من الكونفدرالية.

