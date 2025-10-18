المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

- -
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
18:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مفاضلة في مركزين وتعليمات هجومية.. كيف يفكر فيريرا قبل مباراة الزمالك وديكيداها؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:38 م 17/10/2025
يانيك فيريرا برفقة الجهاز الفني لنادي الزمالك

يانيك فيريرا برفقة الجهاز الفني لنادي الزمالك

اختتم نادي الزمالك، بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا، استعداداته لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها مساء الغد على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن فيريرا لا ينتوي تغيير طريقه لعبه المعتاد، وهي خطة 4-2-3-1، كما لن يجري تعديلات كثيرة على تشكيله الأساسي، سوى لتعويض الغيابات في صفوف الفريق الأبيض.

وأوضح أن فيريرا لا يزال يفاضل بين عدة لاعبين لشغل مركزين، هما المهاجم الصريح، والجناح الأيسر، وذلك في ظل غياب الثلاثي ناصر منسي وعدي الدباغ وآدم كايد للإصابة.

وأضاف أن المدرب البلجيكي منح تعليمات للاعبيه، بالضغط على منافسهم الصومالي منذ أول دقيقة، للبحث عن التسجيل مبكرًا، واستغلال إقامة اللقاء في استاد القاهرة.

وأشار إلى أن فيريرا أكد للاعبي الزمالك أن إقامة المباراتين في مصر لا يعني أن التأهل أمر محسوم، وطالبهم باحترام الفريق الصومالي، وتقديم أقصى ما لديهم لمصالحة الجماهير بعد النتائج السلبية الأخيرة، خاصة الخسارة في القمة ضد الأهلي ثم التعادل أمام غزل المحلة.

وزاد أن فيريرا طالب نجوم الزمالك بتسجيل أكثر من هدف، للخروج بنتيجة جيدة، وتأمين التأهل من لقاء الذهاب.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك لقاء الغد بتشكيل مكون من محمد صبحي في حراسة المرمى، عمر جابر ومحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح في خط الدفاع، مع استمرار أحمد ربيع في خط الوسط بجوار ناصر ماهر وأحمد حمدي، بينما يقود الهجوم عمرو ناصر برفقة خوان بيزيرا وأحمد شريف، ولا يزال الثنائي سيف الدين الجزيري وشيكو بانزا ضمن حسابات المدرب البلجيكي للبدأ بصفة أساسية.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك يانيك فيريرا مباراة الزمالك وديكيداها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    5
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg