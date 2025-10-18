اختتم نادي الزمالك، بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا، استعداداته لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها مساء الغد على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن فيريرا لا ينتوي تغيير طريقه لعبه المعتاد، وهي خطة 4-2-3-1، كما لن يجري تعديلات كثيرة على تشكيله الأساسي، سوى لتعويض الغيابات في صفوف الفريق الأبيض.

وأوضح أن فيريرا لا يزال يفاضل بين عدة لاعبين لشغل مركزين، هما المهاجم الصريح، والجناح الأيسر، وذلك في ظل غياب الثلاثي ناصر منسي وعدي الدباغ وآدم كايد للإصابة.

وأضاف أن المدرب البلجيكي منح تعليمات للاعبيه، بالضغط على منافسهم الصومالي منذ أول دقيقة، للبحث عن التسجيل مبكرًا، واستغلال إقامة اللقاء في استاد القاهرة.

وأشار إلى أن فيريرا أكد للاعبي الزمالك أن إقامة المباراتين في مصر لا يعني أن التأهل أمر محسوم، وطالبهم باحترام الفريق الصومالي، وتقديم أقصى ما لديهم لمصالحة الجماهير بعد النتائج السلبية الأخيرة، خاصة الخسارة في القمة ضد الأهلي ثم التعادل أمام غزل المحلة.

وزاد أن فيريرا طالب نجوم الزمالك بتسجيل أكثر من هدف، للخروج بنتيجة جيدة، وتأمين التأهل من لقاء الذهاب.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك لقاء الغد بتشكيل مكون من محمد صبحي في حراسة المرمى، عمر جابر ومحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح في خط الدفاع، مع استمرار أحمد ربيع في خط الوسط بجوار ناصر ماهر وأحمد حمدي، بينما يقود الهجوم عمرو ناصر برفقة خوان بيزيرا وأحمد شريف، ولا يزال الثنائي سيف الدين الجزيري وشيكو بانزا ضمن حسابات المدرب البلجيكي للبدأ بصفة أساسية.