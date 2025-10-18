حقق نادي الزمالك فوزًا ساحقًا على حساب نظيره ديكيداها الصومالي، بسداسية دون رد، في ذهاب لقاءات دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي.
وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة، سجلها كلا من: أحمد شريف، خوان بيزيرا وعمرو ناصر.
وعزز الزمالك انتصاره بتسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني، عن طريق خوان بيزيرا، سيف الدين الجزيري وسيف فاروق جعفر.
أحداث المباراة
وبدأت المباراة بضغط من الفريق الأبيض عن طريق الجبهة اليمنى، بقيادة خوان بيزيرا وعمر جابر.
وسجل أحمد شريف الهدف الأول لصالح الزمالك في الدقيقة 22، بعد عرضية من أحمد فتوح.
وعزز خوان بيزيرا تقدم الأبيض بالهدف الثاني في الدقيقة 34، بعد تمريرة من أحمد حمدي.
ووسع المهاجم عمرو ناصر الفارق لصالح الزمالك في الدقيقة 36، بتسجيل الهدف الثالث بعد متابعة لتسديدة أحمد شريف التي تصدى لها حارس الضيوف.
ونجح البديل سيف الدين الجزيري في تسجيل الهدف الرابع، من صناعة زميله خوان بيزيرا بمهارة فردية في الدقيقة 65، قبل أن يعود بيزيرا ليسجل بنفسه الهدف الخامس للزمالك والثاني له، بعد تمريرة متقنة من أحمد حمدي في الدقيقة 77.
واختتم البديل سيف فاروق جعفر سداسية القلعة البيضاء في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، من صناعة خوان بيزيرا.
ووضع الزمالك قدمًا ونصف في دور المجموعات، في طريقه لاستعادة لقب البطولة التي حققها مرتين من قبل، كان آخرها في النسخة قبل الماضية.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها، في لقاء الإياب، مساء السبت المقبل، على أرضية استاد السلام.