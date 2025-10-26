أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن حجز مباريات الدوري المصري والأندية المصرية في أفريقيا، عن فتح باب حجز تذاكر مباراة المصري مع الاتحاد الليبي في الكونفدرالية.

ويلعب المصري مع الاتحاد الليبي في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات إياب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب في ليبيا قد انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي حال فوز المصري بأي نتيجة يتأهل إلى دور المجموعات مباشرة.

المصري كان قد تعادل سلبيا مع سموحة في الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليرفض العودة لصدارة الدوري من جديد التي احتلها الأهلي في نفس الجولة بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

المصري يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة عن صاحب الوصافة فريق سيراميكا كليوباترا، ونقطتين عن المتصدر النادي الأهلي.

يشار إلى أن المصري كان قد ودع بطولة الكونفدرالية في الموسم الماضي على يد فريق سيمبا التنزاني، في الدور ربع النهائي.