المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
نيس

نيس

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

- -
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فتح باب حجز تذاكر مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:11 م 23/10/2025
عبد الرحيم دغموم - المصري

المصري والاتحاد الليبي

أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن حجز مباريات الدوري المصري والأندية المصرية في أفريقيا، عن فتح باب حجز تذاكر مباراة المصري مع الاتحاد الليبي في الكونفدرالية.

ويلعب المصري مع الاتحاد الليبي في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات إياب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب في ليبيا قد انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي حال فوز المصري بأي نتيجة يتأهل إلى دور المجموعات مباشرة.

المصري كان قد تعادل سلبيا مع سموحة في الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليرفض العودة لصدارة الدوري من جديد التي احتلها الأهلي في نفس الجولة بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

المصري يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة عن صاحب الوصافة فريق سيراميكا كليوباترا، ونقطتين عن المتصدر النادي الأهلي.

يشار إلى أن المصري كان قد ودع بطولة الكونفدرالية في الموسم الماضي على يد فريق سيمبا التنزاني، في الدور ربع النهائي.

مباراة المصري القادمة
المصري الاتحاد الليبي الكونفدرالية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    20
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg