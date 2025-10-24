أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، عن ارتداء زيه التقليدي خلال مباراة الغد مع ديكيداها الصومالي.

ويلعب الزمالك مع ديكيداها الصومالي، غدًا الجمعة، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يرتدي الزمالك زيه الأساسي، والمكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الموف الكامل.

وفي المقابل، سيرتدي فريق ديكيداها الصومالي زيه الكامل باللون اللبني، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأخضر.

ومنح نادي الزمالك 250 دعوة درجة أولى و15 دعوة للمقصورة الرئيسية لمسؤولي بطل الصومال خلال الاجتماع الفني للقاء.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة في السادسة مساء غدٍ الجمعة على استاد السلام.

يشار إلى أن نادي الزمالك كان قد غاب عن المشاركة في الجولة 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز بسبب نظام المسابقة المحلية والتي يشارك فيها 21 فريقا.