عودة الدباغ.. قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

09:34 م 23/10/2025
لاعبو الزمالك

نادي الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة ديكيداها الصومالي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي، تقام في تمام السادسة مساء غد الجمعة، على ملعب السلام، لحساب إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

قائمة الزمالك

تشهد قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي، عودة الفلسطيني عدي الدباغ، حيث تضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب أمام ديكيداها الصومالي، التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي الأسبوع الماضي، بنتيجة 6-0.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كأس الكونفدرالية ديكيداها الصومالي

