بـ47 هدفًا.. سيف الدين الجزيري يدخل تاريخ الزمالك من أوسع الأبواب

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:23 م 24/10/2025
سيف الجزيري - الزمالك

سيف الدين الجزيري يدخل تاريخ الزمالك

حقق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري إنجازًا تاريخيًا بقميص الزمالك بعدما سجل هدفًا في مرمى ديكيداها الصومالي، ليعادل رقم اليمني علي محسن كأكثر اللاعبين الأجانب تسجيلًا للأهداف في تاريخ القلعة البيضاء برصيد 47 هدفًا.

هدف تاريخي من علامة الجزاء

وجاء هدف الجزيري في الدقيقة 41 من الشوط الأول بعد تنفيذ ناجح لركلة جزاء وضعها بثقة في الزاوية اليمنى لحارس الفريق الصومالي، ليمنح الزمالك التقدم في المباراة المقامة على ملعب السلام ضمن إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل الجزيري أيضًا هدفًا في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ستاد القاهرة الدولي، والتي انتهت بفوز الزمالك 6-0، ليواصل المهاجم التونسي تألقه القاري هذا الموسم.

إنجاز جديد للمهاجم التونسي

بهذا الهدف، رفع سيف الدين الجزيري رصيده إلى 47 هدفًا رسميًا بقميص الزمالك في جميع البطولات، ليعادل الرقم التاريخي لليمني علي محسن الذي ظل صامدًا لسنوات طويلة كأكثر لاعب أجنبي تهديفًا في تاريخ النادي.

وشارك الجزيري مع الزمالك هذا الموسم في 4 مباريات بجميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل هدفين.

الجزيري يسعى لاستعادة مكانته

رغم إنجازه التاريخي، فإن الجزيري يسعى لاستعادة مكانته الأساسية في تشكيل الفريق بعد أن خرج من حسابات المدرب البلجيكي يانيك فيريرا في بعض المباريات الماضية، حيث يأمل المهاجم التونسي في كسب ثقة الجهاز الفني من جديد خلال المرحلة المقبلة.

ويخوض الزمالك المباراة في وضع مريح بعد تفوقه الكبير في الذهاب، ليقترب من التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

يذكر أن الناديين اتفقا على إقامة مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة، نظرًا لصعوبة استضافة الفريق الصومالي للمباراة على ملعبه.

الزمالك الكونفدرالية سيف الدين الجزيري أحمد شريف ديكيداها الزمالك ضد ديكيداها

