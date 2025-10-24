أكد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك أنه يسعى ليكون ضمن الهدافين التاريخيين للقلعة البيضاء، كاشفًا عن أهمية بطولة الكونفدرالية بالنسبة للفريق.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بنتيجة 7-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32.

وقال الجزيري في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "أشكر جمهور الزمالك على الدعم، ودائمًا أنتظر منهم المساندة والقادم سيكون أفضل إن شاء الله".

ويفصل الجزيري هدفا واحدا ليصبح الهدف الأجنبي التاريخي للزمالك، وعلق على ذلك، قائلًا: "الحمد لله، سأعمل على الوصول لهذا الهدف، وإن شاء الله أسعى لأكون ضمن الهدافين التاريخيين للزمالك".

وأضاف: "سيكون أمرا مميزا أن أصبح الهداف التاريخي الأجنبي للزمالك، سيخلدها التاريخ والأجيال التي تأتي من بعدي، وهذا سيزيدني فخرا".

وبسؤاله عن قدرته على تحويل الانتقادات التي يتعرض لها إلى أداء أفضل مع الزمالك، أكد المهاجم التونسي، قائلًا: "أحاول في الأزمات الاستفادة من الإيجابيات والعمل عليها لأن السلبيات والانتقادات لا تنتهي، وتركيزنا دائما يكون على العمل والتوفيق عند ربنا".

وأتم: "بالنسبة لنا الكونفدرالية بطولة مهمة وسنغلق الصفحة الآن وسيكون تركيزنا في مباريات الدوري القادمة بعد ذلك سنفكر في السوبر المصري".