رسميًا.. الزمالك يكشف حجم إصابة "شريف وربيع"

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابة الثنائي أحمد شريف وأحمد ربيع.

وتعرض أحمد شريف للإصابة خلال مباراة ديكيداها الصومالي والتي انتصر فيها الزمالك بنتيجة 1-0 في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الجهاز الطبي للزمالك أن اللاعب تعرض لإصابة في العضلة الضامة، وسيخضع لفحص طبي غدٍ السبت، للوقوف على حجم الإصابة.

وفي سياق متصل، أوضح الجهاز الطبي أن أحمد ربيع لاعب وسط الزمالك يعاني من إجهاد عضلي خفيف، ولذلك حصل على راحة من مباراة ديكيداها.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات من الكونفدرالية بعد فوزه على ديكيداها الصومالي بنتيجة 7-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

