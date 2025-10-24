المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

1 0
18:00
ديكيداها

ديكيداها

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 2
21:00
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

1 0
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي
نادي باريس

نادي باريس

1 2
21:45
نانت

نانت

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

2 1
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميًا.. الزمالك يكشف حجم إصابة "شريف وربيع"

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:27 م 24/10/2025
أحمد شريف - الزمالك

أحمد شريف - الزمالك

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابة الثنائي أحمد شريف وأحمد ربيع.

وتعرض أحمد شريف للإصابة خلال مباراة ديكيداها الصومالي والتي انتصر فيها الزمالك بنتيجة 1-0 في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتأهل إلى مجموعات الكونفدرالية على حساب ديكيداها (فيديو)

وأكد الجهاز الطبي للزمالك أن اللاعب تعرض لإصابة في العضلة الضامة، وسيخضع لفحص طبي غدٍ السبت، للوقوف على حجم الإصابة.

وفي سياق متصل، أوضح الجهاز الطبي أن أحمد ربيع لاعب وسط الزمالك يعاني من إجهاد عضلي خفيف، ولذلك حصل على راحة من مباراة ديكيداها.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات من الكونفدرالية بعد فوزه على ديكيداها الصومالي بنتيجة 7-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الجزيري: إنجازي مع الزمالك سيُخلد في التاريخ.. والكونفدرالية بطولة مهمة لنا

الزمالك الكونفدرالية أحمد شريف مباراه الزمالك اليوم ديكيداها اصابات الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg