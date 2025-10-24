شهدت مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي اقيمت على استاد السلام، العديد من اللقطات المثيرة.

وانتهت مواجهة الزمالك وديكيداها بانتصار الفريق الأبيض بهدف نظيف، سجله المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري من ركلة جزاء، ليتأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات من البطولة القارية.

وتعرض لاعبو الزمالك لتدخلات قوية من جانب لاعبي ديكيداها، أدت لسقوط المغربي عبد الحميد معالي مصابًا في الشوط الثاني.

كما تعرض الثنائي شيكو بانزا وأحمد شريف للعديد من الالتحامات العنيفة في الشوط الأول خاصة، مما أدى لتعرض الأخير لإصابة في العضلة الضامة.

وفي المقابل شهد الشوط الثاني إضاعة ركلة جزاء، سددها لاعب الوسط الشاب محمد السيد لكن تصدى لها حارس الضيوف.

وظهرت علامات الحسرة والحزن على محمد السيد عقب ضياع ركلة الجزاء، وذلك في ظل هجوم جماهير الزمالك عليه، بعدما وجهت هتافات قوية ضده للمطالبة بعدم مشاركته.

وهتفت جماهير الزمالك: "محمد السيد بيلعب ليه هي تكية ولا ايه"، وذلك في إشارة للدفع باللاعب رغم عدم تجديد عقده حتى الآن.

