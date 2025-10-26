المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

الطريق إلى مجموعات الكونفدرالية.. الزمالك يترقب والمصري ينتظر

محمد همام

كتب - محمد همام

04:44 م 26/10/2025
الكونفدرالية

لقب الكونفدرالية

زوار يلا كورة الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لنتائج الفرق المشاركة في مسابقة الكونفدرالية نسخة موسم 2025-2026.

وتشهد هذه النسخة مشاركة فريقين من مصر وهما الزمالك والمصري البورسعيدي، حيث تأهل "الفارس الأبيض" إلى دور المجموعات بالفوز على ديكيداها الصومالي بنتيجة 7-0 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، كان المصري البورسعيدي تعادل سلبيًا في لقاء الذهاب خارج الديار أمام الاتحاد الليبي، ومن هنا يحتاج الفريق "الساحلي" للفوز بأي نتيجة للتأهل.

ومن المقرر أن تقام قرعة المجموعات في الثالث من نوفمبر المقبل في مدينة "جوهانسبرج" في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

تابعونا لمعرفة نتائج مباريات الكونفدرالية والأندية المتأهلة لدور المجموعات..

الزمالك الكونفدرالية المصري البورسعيدي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

