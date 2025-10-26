زوار يلا كورة الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لنتائج الفرق المشاركة في مسابقة الكونفدرالية نسخة موسم 2025-2026.

وتشهد هذه النسخة مشاركة فريقين من مصر وهما الزمالك والمصري البورسعيدي، حيث تأهل "الفارس الأبيض" إلى دور المجموعات بالفوز على ديكيداها الصومالي بنتيجة 7-0 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، كان المصري البورسعيدي تعادل سلبيًا في لقاء الذهاب خارج الديار أمام الاتحاد الليبي، ومن هنا يحتاج الفريق "الساحلي" للفوز بأي نتيجة للتأهل.

ومن المقرر أن تقام قرعة المجموعات في الثالث من نوفمبر المقبل في مدينة "جوهانسبرج" في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

تابعونا لمعرفة نتائج مباريات الكونفدرالية والأندية المتأهلة لدور المجموعات..