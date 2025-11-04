حسم فريق كايزر تشيفز تفوقه أمام نظيره أوربت كوليج، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الدوري الجنوب أفريقي، واستضاف اللقاء ملعب إف إن بي.

وتفوق فريق كايزر تشيفز على نظيره أوربت كوليج بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جرت في إطار منافسات الجولة الـ12 بالدوري الجنوب أفريقي.

ويتواجد كايزر تشيفز في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، إلى جانب الزمالك والمصري بالإضافة إلى زيسكو يونايتد الزامبي.

كايزر تشيفز يفوز في الدوري الجنوب أفريقي

افتتح مدودوزي تشابالالا، لاعب كايزر تشيفز، التسجيل في المباراة بالدقيقة الرابعة من عمر المواجهة، ليضع فريقه في المقدمة بشكل مبكر.

وعاد تشابالالا للتسجيل من جديد في الدقيقة 61 من عمر المواجهة، ليعزز من تقدم كايزر تشيفز في المباراة.

وأحرز أياندا لوكيلي، هدف أوربت كوليج الوحيد في المباراة، وكان ذلك في الدقيقة 70، قبل أن يوسع مفوندو فيلاكازي الفارق مانحًا كايزر تشيفز الأفضلية.

وسجل فلافيو سيلفا، هدف كايزر تشيفز الرابع في الدقيقة 89 من زمن المباراة، قبل أن يطلق حكم المواجهة صافرة النهاية.

ورفع كايزر تشيفز رصيده إلى 22 نقطة، محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، خلف ماميلودي صنداونز المتصدر بالعدد ذاته من النقاط.

موعد مباريات كايزر تشيفز أمام الزمالك والمصري

الجولة الأولى.. المصري × كايزر تشيفز.. يوم 23 نوفمبر 2025.

الجولة الثالثة - الزمالك × المصري يوم 25 يناير 2026

الجولة الرابعة - المصري × الزمالك يوم 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة.. كايزر تشيفز × المصري.. يوم 8 فبراير 2026.. في جنوب أفريقيا.