أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك بموعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام زيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع زيسكو الزامبي يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً في إطار منافسات الجولة الأولى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بينما يحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ويأمل نادي الزمالك للعودة للانتصارات من جديد بعدما خسر لقب السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

ويتطلع مجلس إدارة نادي الزمالك للاستقرار على اسم المدير الفني الجديد للفريق بعد رحيل يانيك فيريرا.

يشار إلى أن أحمد عبد الرؤوف كان قد تولى الإدارة الفنية لنادي الزمالك في بطولة السوبر المصري الأخير.