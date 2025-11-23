المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

- -
17:45
مالي

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما
أوغندا

أوغندا

1 0
14:30
فرنسا

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما
تشيلي

تشيلي

2 1
14:30
كندا

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما
أوزبكستان

أوزبكستان

6 1
15:30
بنما

بنما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميا.. الزمالك يعلن موعد مباراتيه مع زيسكو وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:39 م 11/11/2025
سيف الجزيري - الزمالك

الزمالك - صورة أرشيفية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك بموعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام زيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع زيسكو الزامبي يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً في إطار منافسات الجولة الأولى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بينما يحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ويأمل نادي الزمالك للعودة للانتصارات من جديد بعدما خسر لقب السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

ويتطلع مجلس إدارة نادي الزمالك للاستقرار على اسم المدير الفني الجديد للفريق بعد رحيل يانيك فيريرا.

يشار إلى أن أحمد عبد الرؤوف كان قد تولى الإدارة الفنية لنادي الزمالك في بطولة السوبر المصري الأخير.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كايزر تشيفز كاف الكونفدرالية زيسكو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg