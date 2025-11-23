قبل مواجهة زيسكو.. كيف يظهر الزمالك أمام أندية زامبيا؟

يضرب نادي الزمالك موعدًا مع نظيره زيسكو الزامبي، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025/2026، ويسعى الأبيض لتحقيق بداية مميزة في مستهل مشواره بالمسابقة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، من كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

مواجهات الزمالك أمام زيسكو

يلتقي نادي الزمالك بنظيره زيسكو الزامبي للمرة الثالثة، إذ سبق وأن جمعتهما مواجهتان من قبل في منافسات دوري أبطال أفريقيا عام 2020.

وفرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة الأولى بين زيسكو والزمالك، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في ملعب النادي الزامبي، بينما تفوق الأبيض بثنائية في اللقاء الذي استضافه على أرضية ميدانه.

وأقيمت المواجهتان ضمن منافسات دور المجموعات بموسم 2019/2020 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

- زيسكو يونايتد 1-1 الزمالك.

- الزمالك 2-0 زيسكو يونايتد .

وتأهل الزمالك حينها إلى مرحلة خروج المغلوب، بعد أن تواجد في وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى، إذ نجح في جمع 9 نقاط، بينما تواجد زيسكو الزامبي في القاع.

وبلغ نادي الزمالك لاحقًا خلال ذلك الموسم، المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا، إلا إنه قد سقط في فخ الهزيمة أمام الأهلي في المباراة الشهيرة بنهائي القرن.

الزمالك أمام أندية زامبيا

واجه نادي الزمالك نظيره نكانا الزامبي من قبل خلال 4 مناسبات، وتفوق في مواجهتين، وفرض التعادل الإيجابي نفسه في مباراتين.

- الزمالك 2-0 نكانا (دوري أبطال أفريقيا 2002).

نكانا 1-1 الزمالك (دوري أبطال أفريقيا 2002).

- نكانا 0-0 الزمالك (دوري أبطال أفريقيا 2014).

- الزمالك 5-0 نكانا (دوري أبطال أفريقيا 2014).

والتقى نادي الزمالك بنظيره موفوليرا واندررز في مناسبتين، بدوري أبطال أفريقيا 1997، وتمكن الأبيض من تحقيق الفوز خلالهما.

- الزمالك 5-2 موفوليرا واندررز (دوري أبطال أفريقيا 1997).

- موفوليرا واندررز 0-1 الزمالك (دوري أبطال أفريقيا 1997).