كلام فى الكورة
"تاريخا كبيرا ومباراة مرتقبة".. لاعب كايزر تشيفز يتحدث ليلا كورة عن مواجهة الزمالك والمصري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:22 م 21/11/2025
ثابو سيلي

ثابو سيلي لاعب كايزر تشيفز

كشف ثابو سيلي، لاعب فريق كايزر تشيفز، التحديات التي تنتظره في منافسة الزمالك والمصري، خلال بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

الزمالك يستضيف كايزر تشيفز على استاد القاهرة الدولي، مساء يوم الأحد 30 نوفمبر، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفدرالية.

كايزر تشيفز يقع في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، إلى جانب الزمالك والمصري وزيسكو الزامبي.

مجموعة كايزر تشيفز

وقال لاعب كايزر تشيفز في تصرحيات خاصة ليلا كورة: "أعتقد أن المجموعة صعبة للجميع، إذا نظرت للتوازن بينهم، التحضير والاستعداد الجيد، هي فرصة جيدة لكل الفرق إذا أرادت العبور للدور المقبل".

أضاف: "كايزر تشيفيز مثله مثل الأندية الكبيرة، طموحه دائمًا هو الفوز بالألقاب كدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وطبيعي بالنسبة لنا أن نلعب للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة والتتويج".

اللعب مع الزمالك والمصري

واصل سيلي: "اللعب مع فريقين مصريين (الزمالك والمصري) أمر مثير جدًا بالنسبة لنا، وفرصة جيدة لاكتساب خبرات أكثر ضد فرق تتحلى بالقوة والذكاء والجاهزية الفنية والبدنية، نحن نحب هذا النوع من المباريات التي تجعلنا نشعر بمزيد من التحدي".

تابع: "أيضًا هي فرصة للعب في بلد رائعة مثل مصر، وفرصة لنا للارتقاء بالفريق إلى مستوى أفضل".

أوضح: "في جنوب أفريقيا، نعرف الزمالك جيدًا ، خاصة أنه يملك تاريخًا ربما قبل 10 أعوام، لديه تاريخًا كبيرًا، بينما المصري، ربما يعرفه البعض والبعض الآخر لا، لكننا بدأنا في متابعته والتحضير له، لنرى كيف يلعب، إنه فريق قوي جدًا، لذا أتوقع أن نخوض مباراة كبيرة ضده يوم الأحد".

الرحلة إلى مصر

أشار لاعب كايزر تشيفز: "لقد كانت رحلة صعبة من جنوب أفريقيا إلى مصر، لأننا جئنا عبر رحلة طيران مباشرة، ووصلنا في وقت متأخر، ثم اليوم صباحًا خضنا بعض التدريبات".

اختتم تصريحاته: "زورت مصر مرتين من قبل، لكنني لم أحصل على فرصة الذهاب للأماكن التاريخية، فقط شاهدت الأهرامات عبر السوشيال ميديا والتلفزيون".

مباراة كايزر تشيفز القادمة
الزمالك كأس الكونفدرالية كايزر تشيفز ثابو سيلي ثابو سيلي لاعب كايزر تشيفز مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

