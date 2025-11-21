المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

قبل مواجهة زيسكو.. ربيع يواصل تدريباته التأهيلية مع الزمالك

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:19 م 21/11/2025
أحمد ربيع لاعب خط وسط الزمالك

أحمد ربيع فريق الزمالك

أدى أحمد ربيع، متوسط ميدان فريق الزمالك، تدريبات تأهيلية اليوم الجمعة، على هامش المران الجماعي للأبيض الذي أقيم على ملعب الكلية الحربية، ضمن الاستعدادات لمواجهة زيسكو الزامبي.

ويواجه فريق الزمالك نظيره زيسكو الزامبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة من كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

ربيع يواصل التأهيل

واصل أحمد ربيع، تدريباته التأهيلية مع الزمالك، إذ يسعى الفريق الأبيض لاستعادة لاعبه سريعًا من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في العضلة الضامة، خلال تواجده في معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب.

ويركز الجهاز الطبي لنادي الزمالك، لتجهيز أحمد ربيع، من أجل مشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لظهوره خلال قادم المباريات.

ويتواجد فريق الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

في سياق متصل، حرص الجهاز الفني للزمالك، على تخفيف الحمل البدني للاعبين، خلال مران اليوم الجمعة، خوفًا من تعرض أفراد الفريق للإجهاد قبل المباراة المرتقبة أمام زيسكو.

مباراة الزمالك القادمة
