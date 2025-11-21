أدى أحمد ربيع، متوسط ميدان فريق الزمالك، تدريبات تأهيلية اليوم الجمعة، على هامش المران الجماعي للأبيض الذي أقيم على ملعب الكلية الحربية، ضمن الاستعدادات لمواجهة زيسكو الزامبي.

ويواجه فريق الزمالك نظيره زيسكو الزامبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة من كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

ربيع يواصل التأهيل

واصل أحمد ربيع، تدريباته التأهيلية مع الزمالك، إذ يسعى الفريق الأبيض لاستعادة لاعبه سريعًا من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في العضلة الضامة، خلال تواجده في معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب.

ويركز الجهاز الطبي لنادي الزمالك، لتجهيز أحمد ربيع، من أجل مشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لظهوره خلال قادم المباريات.

ويتواجد فريق الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

في سياق متصل، حرص الجهاز الفني للزمالك، على تخفيف الحمل البدني للاعبين، خلال مران اليوم الجمعة، خوفًا من تعرض أفراد الفريق للإجهاد قبل المباراة المرتقبة أمام زيسكو.