تحدث المدرب التونسي خليل بن يوسف، المدير الفني لنادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، عن مباراة الفريق أمام المصري، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، موضحًا حظوظ الأندية المصرية في المسابقات القارية.

ويضرب فريق كايزر تشيفز موعدًا مع نظيره المصري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الرابعة، من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025/2026.

ويتواجد المصري والزمالك في المجموعة الرابعة، بدور المجموعات في كأس الكونفدرالية، رفقة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

تصريحات مدرب كايز تشيفز

قال خليل بن يوسف، مدرب فريق كايزر تشيفز، في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "آخر مباراتين للفريق كانتا جيدتين، والروح داخل الفريق إيجابية ولدينا ثقة كبيرة في هذه المباراة، كان لدينا أسبوعين من أجل الاستعداد لهذه المباراة، وأيضًا لدينا جماهير تدعمنا بقوة وما أريد قوله أننا على الطريق الصحيح وسننافس بقوة".

وأضاف: "الزمالك والمصري يمثلان الكرة المصرية، وكل مباراة لها طابع مختلف، وعلينا التفكير الآن في مواجهة المصري أولًا ومن ثم نستعد لمقابلة الزمالك، وما يهمنا أن نتخطى دور المجموعات، ومن ثم ننظر إلى حلولنا في التأهل إلى الدور التالي".

وأكمل المدرب التونسي: "الفريق المصرية مثل الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز، لديها خبرات طويلة في المسابقات القارية، وكانوا جزءًا من هذه البطولات، ولديهم خبرة أكثر من فريقي، ربما لعبنا في النهائي منذ 5 أعوام ونستعد بقوة".

وواصل: "نتمنى أن نكون في كامل الاستعداد، ولذلك نناقش كل الحالات والمواقف مع الفريق، وسأكون أمينًا لقد ناقشنا الموقف جيدًا وهدفنا التأهل من دور المجموعات".

وأتم حديثه: "لكن بالنسبة لنا نحن فريق قوي ويجب علينا أن ننافس بقوة ونركز على كل مباراة على حدة من أجل الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، ولماذا لا نفوز بالبطولة أيضًا؟ وهذا هو هدفنا".