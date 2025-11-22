المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

عبد الرؤوف: مباراة زيسكو ستكون من أجل محمد صبري.. وشيكو بانزا أخطرنا بوفاة شقيقه

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

01:32 م 22/11/2025
أحمد عبد الرؤوف

أحمد عبد الرؤوف

تحدث أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، عن مباراة الفريق أمام زيسكو الزامبي، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره زيسكو الزامبي، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

ويتواجد المصري والزمالك في المجموعة الرابعة، بدور المجموعات في كأس الكونفدرالية، رفقة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

تصريحات أحمد عبد الرؤوف

استهل أحمد عبد الرؤوف، مدرب الزمالك، تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة زيسكو الزامبي، قائلًا: "مباراة الغد ستكون على روح محمد صبري ونسعى لتقديم مباراة كبيرة، واللاعبون سيبذلون قصارى جهدهم من أجل روح النجم الراحل".

وأضاف: "الزمالك في مجموعة عريقة وصعبة، وكل فريق في المجموعة له اسم في القارة، والزمالك اسم كبير يسعى لخوض البطولة بقوة وسنخوض كل مباراة من أجل تحقيق الفوز وتقديم لقاء يليق بنادي الزمالك".

وأكمل مدرب الزمالك: "لاعبو الزمالك لديهم الخبرات في التعامل مع الضغوطات، ومباراة زيسكو مهمة جدًا، لأنها في بداية مشوار دور المجموعات".

وانتقل عبد الرؤوف للحديث عن إصابات الفريق، قائلًا: "الزمالك سبق وخاض 3 مباريات في 10 أيام وفقد لاعبين مؤثرين، وسيكون هناك تعامل مع هذا الأمر بشكل أفضل، وجميع اللاعبين في جاهزية تامة للمباراة المقبلة".

وواصل: "بالنسبة لترتيب الحراس، فمحمد صبحي غاب عن السوبر المحلي بسبب الإصابة، ومحمد عواد تحمل المسؤولية في وقت صعب، وهما رقم واحد بالنسبة لي في الفترة الحالية".

وزاد: "شيكو بانزا لاعب بالفريق وأخطرنا بوفاة شقيقه وأرسل لنا شهادة وفاته، كما أن أوشينج بارون تأخر بسبب ظروف الطيران، ونحن نتعامل مع الظروف التي يتعرض لها اللاعبون".

وأتم مدرب الزمالك: "نحتاج للصبر في الحكم على المدربين المصريين، لأن هناك مدربين على أعلى مستوى ويحتاجون للصبر".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كأس الكونفدرالية أحمد عبد الرؤوف

