تحدث أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، عن مباراة الفريق أمام زيسكو الزامبي، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره زيسكو الزامبي، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

ويتواجد المصري والزمالك في المجموعة الرابعة، بدور المجموعات في كأس الكونفدرالية، رفقة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

تصريحات أحمد عبد الرؤوف

استهل أحمد عبد الرؤوف، مدرب الزمالك، تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة زيسكو الزامبي، قائلًا: "مباراة الغد ستكون على روح محمد صبري ونسعى لتقديم مباراة كبيرة، واللاعبون سيبذلون قصارى جهدهم من أجل روح النجم الراحل".

وأضاف: "الزمالك في مجموعة عريقة وصعبة، وكل فريق في المجموعة له اسم في القارة، والزمالك اسم كبير يسعى لخوض البطولة بقوة وسنخوض كل مباراة من أجل تحقيق الفوز وتقديم لقاء يليق بنادي الزمالك".

وأكمل مدرب الزمالك: "لاعبو الزمالك لديهم الخبرات في التعامل مع الضغوطات، ومباراة زيسكو مهمة جدًا، لأنها في بداية مشوار دور المجموعات".

وانتقل عبد الرؤوف للحديث عن إصابات الفريق، قائلًا: "الزمالك سبق وخاض 3 مباريات في 10 أيام وفقد لاعبين مؤثرين، وسيكون هناك تعامل مع هذا الأمر بشكل أفضل، وجميع اللاعبين في جاهزية تامة للمباراة المقبلة".

وواصل: "بالنسبة لترتيب الحراس، فمحمد صبحي غاب عن السوبر المحلي بسبب الإصابة، ومحمد عواد تحمل المسؤولية في وقت صعب، وهما رقم واحد بالنسبة لي في الفترة الحالية".

وزاد: "شيكو بانزا لاعب بالفريق وأخطرنا بوفاة شقيقه وأرسل لنا شهادة وفاته، كما أن أوشينج بارون تأخر بسبب ظروف الطيران، ونحن نتعامل مع الظروف التي يتعرض لها اللاعبون".

وأتم مدرب الزمالك: "نحتاج للصبر في الحكم على المدربين المصريين، لأن هناك مدربين على أعلى مستوى ويحتاجون للصبر".