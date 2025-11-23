المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"ستظل أسطورتنا".. تكريم استثنائي من جماهير الزمالك لمحمد صبري قبل مباراة زيسكو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:12 م 23/11/2025
محمد صبري

جماهير الزمالك تكرم محمد صبري

حرصت جماهير نادي الزمالك على تكريم الراحل محمد صبري، لاعب الفريق الأبيض السابق، بشكل استثنائي.

ويلعب الزمالك مساء اليوم الأحد، مع زيسكو الزامبي، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويتطلع نادي الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الوصول للقب الثالث له من الكونفدرالية بعد نسختي 2024 و2019.

تكريم محمد صبري

وتوفى محمد صبري لاعب الزمالك السابق، يوم 14 نوفمبر الجاري إثر تعرضه لحادث سير أثناء قيادة سيارته.

واجتمع الكل على حب محمد صبري الذي كان صاحب موهبة كبيرة في عالم كرة القدم، قبل أن يتجه مؤخرا إلى تقديم برنامجه على قناة نادي الزمالك.

تكريم محمد صبري من جماهير الزمالك في مباراة زيسكو الزامبي كان بشكل استثنائي حيث حرص جميع أصدقائه النجوم مثل مدحت عبد الهادي وأسامة نبيه وحازم إمام على التواجد في مباراة اليوم مرتدين قميصا مكتوب عليه: "وداعا محمد صبري"، ليظل اسمه محفورا بين الجميع، كل ذلك في وجود أبنائه.

ومن بين اللقطات التي ظهرت قبل انطلاق المباراة هو صعود أبناءه إلى مدرجات الثالثة يمين من أجل تشجيع الفريق الأبيض الذي كان عشقا لمحمد صبري قبل رحيله.

كما علقت جماهير نادي الزمالك لافتة مكتوب عليها: "ستظل لنا أسطورة خالدة".

مباراة زيسكو القادمة
الزمالك الكونفدرالية زيسكو محمد صبري

