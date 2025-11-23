المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الهداف التاريخي للأجانب.. سيف الجزيري يتقدم لصالح الزمالك أمام زيسكو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:10 م 23/11/2025
احتفال سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك

احتفال سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك

منح المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، التقدم لصالح نادي الزمالك أمام ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، في المواجهة المقامة على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز الجزيري هدف الزمالك الأول، في الدقيقة 42، بتسديدة متقنة بقدمه اليسرى، بعد تمريرة من ناصر ماهر، ليعجز حارس الضيوف عن إبعادها.

ورفع الجزيري رصيده إلى 48 هدفًا بقميص نادي الزمالك، بمختلف المسابقات، منذ انضمامه لصفوف القلعة البيضاء قادمًا من صفوف المقاولون العرب.

وأصبح المهاجم التونسي هو الهداف التاريخي للاعبين الأجانب، في نادي الزمالك، متفوقًا على النجم اليمني السابق علي محسن.

وأحرز علي محسن 47 هدفًا بقميص الزمالك، لكن الجزيري تفوق عليه بعدما رفع رصيده إلى 48 هدفًا.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك سيف الدين الجزيري هدف الزمالك

